PKK, A Haber’in CHP-HDP kirli pazarlığını ifşa etmesinden rahatsız! CHP HDP’ye neden sahip çıkıyor? Koalisyon ortakları neden sessiz?

Bunun yanında terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri de terörist elebaşı Sabri Ok'tu. 7'li koalisyona desteğini açıklayan Ok, "Amacımız siyaset yapmak. Tabii ki birilerine destek vereceğiz" dedi. Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini söyleyen PKK'lı Sabri Ok, A Haber'in koalisyonla yapılan kirli pazarlığı ortaya çıkarmasından da rahatsız olduğunu itiraf etti.