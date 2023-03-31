PKK, A Haber’in CHP-HDP kirli pazarlığını ifşa etmesinden rahatsız! CHP HDP’ye neden sahip çıkıyor? Koalisyon ortakları neden sessiz?

Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Ankara'da yürütülen müzakerelerin arka planına ilişkin bütün ifşaatlar ortada. Üstelik A Haber'i de kaynak göstermeleri bence çok dikkate değer. Bu sürecin nasıl yürütüldüğü ve yönetildiği konusunda teröristlerin nereleri ve nasıl izlediklerini anlamak bakımından altı çizilmesi gereken bir bölüm. Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı olarak 6'lı masadan ittirilmesine yol açan süreçte masaya dönmesi tartışma konusu olmakla birlikte 6'lı masanın üyelerinin bu kadar cesur ve pervasız davranmalarının aslında nedeni Sabri Ok denen terör elebaşının görüntüleriyle birleştirildiğinde bize şunu gösteriyor; masanın altındaki HDP ile hayli mesafe alınmış.