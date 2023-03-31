PKK, A Haber’in CHP-HDP kirli pazarlığını ifşa etmesinden rahatsız! CHP HDP’ye neden sahip çıkıyor? Koalisyon ortakları neden sessiz?
6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim ittifakı yaptığı HDP'nin terör örgütü ile bağını gözler önüne seren açıklamalar ortada. HDP'li isimlerin ve teröristlerin cumhuriyeti hedef alan sözleri karşısında ise CHP'den tek bir açıklama bile yok. İş birliği de aynen sürüyor. Bu arada HDP seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede Türkiye’nin birliğini hedef alan skandal vaatler var. PKK A Haber’in CHP-HDP kirli pazarlığını ifşa etmesinden rahatsız. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Tüm bunlar ne anlama geliyor? CHP terör destekçisi HDP’ye neden sahip çıkıyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
CHP'nin koalisyon ortağı HDP cüretakar bir şekilde kanlı terör örgütüne sahip çıkmaya devam ediyor. HDP'liler cumhuriyeti bile hedef aldılar. Atatürk'ün kurduğu CHP bırakın tek kelime etmeyi, HDP ile koalisyon yapmaktan geri durmadı. HDP'lilerin terör bağlantılarını gizlemedikleri açıklamaların yer aldığı klip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı atv - A Haber özel canlı yayınında kamuoyu ile paylaşıldı. Seçime Yeşil Sol Parti'nin listelerinden girme kararı alan HDP ise seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede yine cumhuriyet hedef alındı.
Seçim bildirgesinde kayyum uygulamasına son verilmesi, terörden tutuklu Öcalan ve Demirtaş gibi isimlerin salıverilmesi ile sınır ötesi operasyonların durdurulacağı vaat edildi. Meclis'te Suriye ve Irak tezkereleri görüşülürken CHP "hayır" oyu vermişti. Peki şimdide HDP'nin beyannamesinde yer alan bu vaatlere de tamam mı diyecek?
Öte yandan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki mesleki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılar için 'görevlerine iade edeceğiz' vaadi bilinirken benzer açıklamalar 14 Mayıs seçimleri öncesi sık sık dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Cengiz, KHK'lılara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
Bunun yanında terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri de terörist elebaşı Sabri Ok'tu. 7'li koalisyona desteğini açıklayan Ok, "Amacımız siyaset yapmak. Tabii ki birilerine destek vereceğiz" dedi. Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini söyleyen PKK'lı Sabri Ok, A Haber'in koalisyonla yapılan kirli pazarlığı ortaya çıkarmasından da rahatsız olduğunu itiraf etti.
Koalisyon HDP'ye bilgirgeindeki sözleri mi verdi? Terör örgütü PKK 14 Mayıs'ın neresinde? CHP-HDP-PKK nasıl bir "ortak strateji" izliyor? Kandil neden 14 Mayıs diyor? CHP terör destekçisi HDP'ye neden sahip çıkıyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Ankara'da yürütülen müzakerelerin arka planına ilişkin bütün ifşaatlar ortada. Üstelik A Haber'i de kaynak göstermeleri bence çok dikkate değer. Bu sürecin nasıl yürütüldüğü ve yönetildiği konusunda teröristlerin nereleri ve nasıl izlediklerini anlamak bakımından altı çizilmesi gereken bir bölüm. Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı olarak 6'lı masadan ittirilmesine yol açan süreçte masaya dönmesi tartışma konusu olmakla birlikte 6'lı masanın üyelerinin bu kadar cesur ve pervasız davranmalarının aslında nedeni Sabri Ok denen terör elebaşının görüntüleriyle birleştirildiğinde bize şunu gösteriyor; masanın altındaki HDP ile hayli mesafe alınmış.
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi masadan ittirmeyi HDP ile işbirliğine tercih edebilecek kadar göze almış durumda. Buradaki cesaretlenmenin ana nedeni de bu Sezgin Tanrıkulu üzerinden bakanlık paylaşımına varıncaya kadar müzakereler yürüdü. Bunlar öteden beri Ankara'da konuşulan olaylar. CHP'nin Meclis'te Suriye ve Irak'ta terör devleti kurma girişimine karşı tezkereye "hayır" oyu vermesi HDP ile işbirliğine ilişkin altyapının nasıl tahkim edildiğine dair yine somut gösterge. Kandil denilen yapı emperyalist güçlerin maşasıdır. Üstelik bunlar siyaseti ipotek altına lan şiddetten vazgeçmeyen bir yapıdır.
Cumhurbaşkanlığını elde etmek üzere yürüyen senaryoda "cambaza bak" oyunu oynanıyor. Ne demek bu? "Erdoğan'dan kurtulacağız" sözü ile cezaevinde yatan Demirtaş'ın "Seni başkan seçtirmeyeceğiz" sözü ile yan yana koyun. Bunların tesadüf olabileceğini düşünemeyiz. Askeri Irak ve Suriye'den çekmekten nasıl söz edebilirsiniz? İdlib ve çevresinde 4 milyon insan duruyor. Ne olacak o insanlar? Askerin oradan çekilmesi konusu orada terör devletinin kurulması için altyapıyı güçlendirmeye dönüktür."
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