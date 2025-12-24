Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede kokain pozitif olduğu belirlendi. Konuya ilişkin konuşan Saran, hayatı boyunca kokain kullanmadığını belirtirken maddeyi hiç görmediğini söyledi. Saran, uyuşturucu temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeniden gözaltına alınırken adliyeye getirildi. Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
SERBEST BIRAKILDI
Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saran’a haftada 2 gün imza atma zorunluluğu getirildi.
ADLİ KONTROL TALEBİ!
SARAN'IN İFADE İŞLEMİ BAŞLADI
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları başta olmak üzere birçok yönetici ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran'ın savcılıktaki ifade işlemine başlandı.
SARAN ADLİYEDE
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
SARAN SAĞLIK KONROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ
dSadettin Saran’ın Jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolüne götürülüyor, ardından adliyeye sevk edilecek.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
A Haber muhabirlerinden Aslı Bilge Kutludağ Saran'ın adliyeye sevki öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.
İşte Kutludağ'ın sözleri:
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran gözaltına alındı. Uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından bu karar verildi.
İfadesini almıştı hem savcılık hem hakimlik ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ve ardından adli tıp özellikle testi söz konusu olmuştu. Hem saçından, hem tırnağından, hem de farklı yerlerden özellikle testler alınmıştı, örnekler alınmıştı.
O örneklerden saçla ilgili olanda bir yasaklı madde kullanımı tespit edildi. Bir rapor haline getirildi ve bu raporda savcılığa sunuldu. İşte zaten bu raporun sunulmasından sonra gözaltı kararı geldi. Akşam saat 19.00 civarında da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.
Bir taraftan tabii gözaltı işlemi olmadan önce sosyal medyadan Saadettin Saran'dan bir açıklama gelmişti. Uyuşturucu madde kullanmadığını iddia etmişti ve tekrardan bir test için talepte bulunacağını söylemişti. Sonrasında da özel bir poliklinikte test yaptırdığı da ortaya çıkmıştı. Şu sıralarda Adliye'ye sevki bekleniyor Saadettin Saran'ın. Fenerbahçe taraftarlarının da İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde olduğunu söyleyelim. Onlar da zaman zaman sloganlarla "burada başkanımızı bekliyoruz" diyorlar.
TOMA'lar ve polisler buraya sabah saatlerinde sevk edildiler, herhangi bir olumsuzluk olmaması için.
ERTAN TORUNOĞLULLARI: YÜCE TÜRK ADALETİNE İNANIYORUZ
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, gözaltına alınan Sadettin Saran'ın herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek, "Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen Torunoğulları, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yönetim ve taraftarlar olarak gözaltına alınan başkan Sadettin Saran'a destek verdiklerini belirten Torunoğulları, "Bu akşam emniyet güçleri tarafından başkanımız Sadettin saran gözaltına alındı. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Buradan taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun, yönetim kurulu olarak hukuki olayları takip ediyoruz, gereken hukuki çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizinle paylaşacağız." açıklamasını yaptı.
Başkan Sadettin Saran'la sürekli irtibat halinde olduklarını ve Sadettin Saran'ın çok rahat olduğunu vurgulayan Torunoğulları, "Başkanımız işimize devam etmemizi, taraftarlarımızla kontak halinde olmamızı, sakin ve rahat olmamızı istiyor. Başkanımızda herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz." diye konuştu.
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sadettin Saran'ı kulüp binasında ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan Torunoğulları, şunları söyledi:
"Fenerbahçe camiası ayaklanmış ve birlikte. Bütün gelişmeleri kendi aramızda paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sakin olsunlar, yönetim kurulu görevinin başında. Her şeyi takip ediyoruz. Güzel haberleri de yakında hep birlikte paylaşırız. Yine tekrarlıyorum, şampiyon olacağız."
"SÜREÇ SAKİN VE MEDENİCE YÜRÜTÜLÜYOR"
Fenerbahçe Spor Kulübü, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaparak "Kamuoyuna Bilgilendirme Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür. Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir. Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.
SARAN SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Uyuşturucu madde temin etme" ve "Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Saran'ın jandarmada ki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan Sadettin Saran, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe SK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.
Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.
Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
YENİDEN GÖZALTINDA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
SARAN'DAN AÇIKLAMA: O MADDEYİ YAKINDAN DAHİ GÖRMEDİM
Adli Tıp'taki testteki saç örneklerinde kokaine rastlanan Saran hayatı boyunca bu maddeyi kullanmadığını söyleyerek bir açıklama yaptı.
İşte Saran'ın açıklaması:
"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.
Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.
Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.
Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.
Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.
Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur.
Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TEST SONUCU ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.
LABORATUVARDAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Yaptığı açıklamada testin tekrar yapılmasını isteyen Saran bugün öğlen saatlerinde Şişli'de özel bir laboratuvardan çıkarken görüntülendi. Saran'ın burada yaptığı çağrıya ilişkin yeniden kan ve saç örneği verdiği değerlendiriliyor.
ŞÜPHELİ OLARAK İFADE VERMİŞTİ
Öte yandan 'şüpheli' olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıkmıştı. Saran savcılık ifadesinde, "Ela Rümeysa ile tahmini olarak 3 sene önce bana mesaj atmasından dolayı tanışmıştık. Bu vesile ile telefon numaralarımızı aldık ve konuşmalara başladık" demişti.
İŞTE İFADENİN DETAYLARI: ŞAKA AMAÇLIYDI
Sadettin Saran'ın, 31.05.2025 tarihinde Ela Rümeysa Cebeci'ye, "Tamam pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde 70. Asos'a gideceğim, birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz, hadi bay bay" şeklinde mesaj attığı, devamında Ela Rümeysa Cebeci'nin de, "Ben Escobar mıyım, nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yolla bir kaç dal takılalım, haberleşiriz" şeklinde cevap verdiği soruldu. Saran cevaben, "Mesaj içerikleri doğrudur ancak tarihleri noktasında yanlışlık olabilir. Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. İzlediğimiz filmden dolayı filmin konusu ile ilgili olduğu için kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır" dedi.
'BAHÇEDEN TOPLA GETİR' ŞEKLİNDEKİ MESAJLAŞMALAR SORULDU
Saran'ın Cebeci'ye, "Kızım laf dinlemiyorsun ki, yavaş yavaş diyorum. Böyle obsesif insanlar gibi böyle şey yapıyorsun, bir ayarında bırak. Her şeyi abartıyorsun ya, neyse. Habertürk'te bir sürü insanı işten çıkarıyorlarmış, doğru mu ha? Bir de baskı yapıyorlar galiba diye. Cebecinin ise cevaben, "Ama var ya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum, acayip rahatlatıyor. Müthiş bir şeymiş o, bahçeden topla getir bana bir dahakine. Evet evet, çok kafa isimler, kafaları kelle alıyorlar. Esra Hanım'ı gönderdiler, 3 gün önceki Esra Hanım çok uzun yıllardır Didem Ciner'in sağ koluydu, Show'un başındaydı. İnsanları, spikerleri falan çıkarma değil, kafaları koparıyorlar. Bakalım neler olup bitecek, bekleyip göreceğiz ama bir dizayn var. Lütfen sen de Kenan Bey ile aranı düzelt, bak bu benim için çok önemli bir şey, çok mutlu olurum bunu yaparsan" şeklindeki mesajlaşmaları soruldu.
Saran cevaben, "Ben Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için, Ela Rümeysa TV100 kanalından Show TV'ye geçerken kendisini uyardım. Kenan'ın kötü kalpli, tehlikeli ve karanlık ilişkileri olduğunu söyledim. Ondan dolayı Kenan Tekdağ ile mesajlar atmış olabilir. Yine mesaj içeriğinde yer alan 'Müthiş bir şeymiş o, bahçeden topla getir bana bir dahakine' ifadesi ise yine aynı şekilde izlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı, kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir" dedi.
"ŞARAPTAN BAHSEDİYORUM"
Öte yandan Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında geçen "İyi misin?, Çok içtik?" şeklindeki mesajları soruldu. Saran cevaben, "Çok içtik, şeklindeki mesajım Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ondan bahsediyorum. O akşam Ela ile içtiğimiz şaraptan bahsediyorum. Ben akşam puro içtim. Ela da Vozol sigara içti. O akşam şarabı da çok fazla içti. Bir şişeden ben yarım kadeh içtim. Geri kalanını da Ela içti. Ela'nın 'Kafam hala güzel, o nasıl bir şeydi' şeklindeki mesajı bu şarabın tamamını içmesinden kaynaklıdır. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olamaz. Hatta Ela Rümeysa'ya en son birkaç hafta önce ilk gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra bir geçmiş olsun mesajı da attım. Kendisi de bana, 'İnan ben böyle bir şey yapmadım' tarzında cevap vermişti. Birlikte uyuşturucu madde içmiş olsaydık bana böyle bir cevap vermezdi ya da 'Bana inan' demezdi. Ben de ona 'Sana inanmak istiyorum' şeklinde cevap vermiştim" ifadelerini kullandı.
"ALENİ KONUŞMAMIZ ESPRİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Yine Cebeci ile arasında geçen, "Bana gelirken ot getirmeyi unutma ama sarılmamış, doğal halde", "Öyle yok bende", "E hani ekmiştin" şeklindeki mesajları sorulması üzerine Saran cevaben, "Yukarıdaki savunmam ile aynıdır. Bu mesajlar dediğim gibi izlediğimiz filmlerdeki konuşmalarda metafor şeklinde yapılan esprilerdir. Zaten bu kadar aleni bir şekilde konuşmamız da bu işin espri olduğunu göstermektedir. Gerçek olsa bu kadar aleni konuşulmazdı. Benim bu hayatta tek bir bağımlılığım var, o da spordur. Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları hatırladığım kadarıyla kullandım. Bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum" dedi.
"İLK TEST POZİTİF ÇIKMIŞ OLABİLİR ANCAK KRİMİNAL SONUCUNU BEKLEMEK İSTERİZ"
Saran ifadesinin devamında, "İstanbul'daki evimde misafir odası olarak kullanılan odada, cam kutu şeklinde kapağında GoStak yazılı kavanoz şeklindeki madde uyuşturucu madde kalıntısı değildir. Cam kavanozun içerisinde kızımın muhtelif ilaçları vardı. Büyük ihtimalle camdaki kalıntılar bu ilaçların tozlarıdır. Zaten inceleme sonucunda anlaşılacaktır. Assos'taki evimde yapılan aramada çıkan maddelere ilişkin olarak; o evde çalışan hizmetliyi aradım. 'Bunlar ne?' diye sordum. Assos'taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi yaprakları evde çalışan hizmetlinin yaktığını söylemişti. Daha sonra mangal yaptıktan sonra da arılar geldi. Arıları uzaklaştırmak için yine evde çalışan hizmetli kahve yakmış. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır. Maddeler üzerinde yapılan ilk testte maddelerin uyuşturucu madde olduğuna dair sonuç çıkması sorusuna ilişkin savunmam ise; bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos'taki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere 100'ün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos'ta kızımın düğününde 400 kişiden fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir, bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederiz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
