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Haberler Galeri 7'li koalisyonun şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler tepki gösterdi: Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük

7'li koalisyonun şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler tepki gösterdi: Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyonun diğer parti genel başkanlarının Malatya'da düzenlediği iftar programında kullanılan çadır ertesi günü partililer tarafından sökülüp götürüldü. Vatandaşlar "çadırı bizim için değil, kendileri için getirmişler. Meğer acımıza değil, şova gelmişler yemeğini yiyip gittiler. Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük" diyerek tepki gösterdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 07:51
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7’li koalisyonun şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler tepki gösterdi: Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük

Depremin 6'ıncı günü Malatya'ya gelen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kameralar önünde çadır üreticilerine seslenmiş ve buradaki konuşmasında; "Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar, soğuktan büyük bir acı çekiyorlar, mustaripler. 'Bize çadır gönderin' diyorlar. Buradan ben çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, sizin elinizde eğer çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın, kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz" diye konuşmuştu.

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7’li koalisyonun şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler tepki gösterdi: Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük

Malatya'da bu sefer de depremzedeler ile iftar program düzenleyen Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak genel başkanları depremzedeler için kurulan iftar çadırı programın ardından partililer tarafından sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı.

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7’li koalisyonun şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler tepki gösterdi: Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük

"SADECE YEMEKLERİNİ YiYiP GİTMEDİLER ÇADIRLARINI DA GÖTÜRDÜLER"
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yanında CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ın da bulunduğu CHPli belediye başkanlarının bulunduğu heyet ile 11 şubattaki Malatya ziyaretinde,"Hava çok soğuk.

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7’li koalisyonun şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler tepki gösterdi: Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük

Gerçekten çok soğuk. Belli yerlerde duruyorlar. Az önce gittiğimiz salon, kişilere yerlerini açıyorlar ama dışarıda, arabada kalan, geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var."

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7’li koalisyonun şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler tepki gösterdi: Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük

Vatandaşlardan tepki "çadırı bizim için değil, kendileri için getirmişler. Meğer acımıza değil, şova gelmişler yemeğini yiyip gittiler 'diyerek tepki gösterdiler. Deprem bölgesinde vatandaşların acılarını suistimal eden ve devletin yapmış olduğu yardımları kötüleyen 7'li koalisyon üyeleri bu seferde iftar şovlarında yeni bir skandalla gündeme geldi.