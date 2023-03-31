7'li koalisyonun şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler tepki gösterdi: Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyonun diğer parti genel başkanlarının Malatya'da düzenlediği iftar programında kullanılan çadır ertesi günü partililer tarafından sökülüp götürüldü. Vatandaşlar "çadırı bizim için değil, kendileri için getirmişler. Meğer acımıza değil, şova gelmişler yemeğini yiyip gittiler. Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük" diyerek tepki gösterdi.

Sabah Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 07:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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