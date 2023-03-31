PKK, A Haber’in CHP-HDP kirli pazarlığını ifşa etmesinden rahatsız! CHP HDP’ye neden sahip çıkıyor? Koalisyon ortakları neden sessiz?

6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim ittifakı yaptığı HDP'nin terör örgütü ile bağını gözler önüne seren açıklamalar ortada. HDP'li isimlerin ve teröristlerin cumhuriyeti hedef alan sözleri karşısında ise CHP'den tek bir açıklama bile yok. İş birliği de aynen sürüyor. Bu arada HDP seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede Türkiye’nin birliğini hedef alan skandal vaatler var. PKK A Haber’in CHP-HDP kirli pazarlığını ifşa etmesinden rahatsız. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Tüm bunlar ne anlama geliyor? CHP terör destekçisi HDP’ye neden sahip çıkıyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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