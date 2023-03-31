Yusuf Alabarda'dan PKK'lı Sabri Ok'un sözlerine tokat gibi yanıt: MOSSAD ve CIA’nın kucağındalar! Fare deliklerinden A Haber’i izlemeye devam etsinler
Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri de terörist elebaşı Sabri Ok'tu. 7'li koalisyona desteğini açıklayan Ok, "Amacımız siyaset yapmak. Tabii ki birilerine destek vereceğiz" dedi. Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini açıklayan eli kanlı PKK'lı terörist Sabri Ok, A Haber'in koalisyonla yapılan kirli pazarlığı ortaya çıkarmasından da rahatsız olduğunu itiraf etti. Bu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, “PKK, yeri geldiğinde Mossad’ın, CIA’nın, batı istihbaratının kucağındadır. Biz bunlara böyle anlatırız ki otursunlar girmiş oldukları fare deliklerinden A Haber’i izliyoruz diyor ya! İzlemeye devem etsinler.” ifadelerine yer verdi.
Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda A Haber'de şu açıklamaları yaptı:
"PKK BATININ ONLARA VERDİĞİ ROLÜ OYNUYOR"
Şimdi daha da ileri giderek 'uluslararası güçler bize destek veriyor' derken aslında daha da ileri gitmiyor neden? PKK türevi terör örgütleri açısından kendilerinin belirlemiş olduğu, dizayn etmiş olduğu bir stratejiden bahsetmek namümkündür. Dolayısıyla bunla tıpkı daha önce Abdullah Öcalan'ın kardeşiminim söylediği gibi uluslararası batı istihbarat teşkilatlarının emperyalizmin bu bölgedeki oyunları çerçevesinde kendilerine verilmiş olan rolü istihbarat teşkilatlarının kucağına oturarak uygularlar. Bazı batılıların arayıp onlara destek vermesinden ziyade bazı batılıların onlara çizmiş olduğu rolü oynuyorlar. Neden? PKK kendisinin bunu elebaşını söylediği gibi 'bir ideoloji çerçevesinde siyaset yapıyoruz' diyor.
"PKK MOSSAD VE CIA'NIN KUCAĞINDA"
Şimdi ideoloji çerçevesinde siyaset yapıyorsa antiemperyalist, Marksist bir ideoloji çerçevesinde kurulmuş bir örgütü PKK! Ama bugün baktığınızda antiemperyalizm karşısında kurulduğunu iddia etse de emperyalizmin kucak finosu haline gelmiştir. Yani yeri geldiğinde Mossad'ın, CIA'nın, batı istihbaratının kucağındadır.
"FARE DELİKLERİNDEN A HABER'İ İZLEMEYE DEVAM ETSİNLER"
Biz bunlara böyle anlatırız ki otursunlar girmiş oldukları fare deliklerinden A Haber'i izliyoruz diyor ya! İzlemeye devem etsinler. Çünkü biz Türkiye'nin uygulamış olduğu güvenli siyaseti sayesinde maskeli düşmüş yüzleri görünmüştür! Takkeleri düşmüş ve kelleri görünmüştür. Dolayısıyla PKK terör örgütünün bu anlamda bir ideolojisinin bir siyasetinin olduğunu iddia etmek coğrafyayı 200 yıldan beri yaşanan hercümerç oluşu içerisinde bilmemek ile alakalıdır. Bunun böyle olduğuna inanlar varıdır.
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