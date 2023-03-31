Yusuf Alabarda’dan PKK’lı Sabri Ok’un sözlerine tokat gibi yanıt: MOSSAD ve CIA’nın kucağındalar! Fare deliklerinden A Haber’i izlemeye devam etsinler

"PKK BATININ ONLARA VERDİĞİ ROLÜ OYNUYOR"

Şimdi daha da ileri giderek 'uluslararası güçler bize destek veriyor' derken aslında daha da ileri gitmiyor neden? PKK türevi terör örgütleri açısından kendilerinin belirlemiş olduğu, dizayn etmiş olduğu bir stratejiden bahsetmek namümkündür. Dolayısıyla bunla tıpkı daha önce Abdullah Öcalan'ın kardeşiminim söylediği gibi uluslararası batı istihbarat teşkilatlarının emperyalizmin bu bölgedeki oyunları çerçevesinde kendilerine verilmiş olan rolü istihbarat teşkilatlarının kucağına oturarak uygularlar. Bazı batılıların arayıp onlara destek vermesinden ziyade bazı batılıların onlara çizmiş olduğu rolü oynuyorlar. Neden? PKK kendisinin bunu elebaşını söylediği gibi 'bir ideoloji çerçevesinde siyaset yapıyoruz' diyor.