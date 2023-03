PKK 7'li koalisyona destek mesajları verdi ABD'den "örgüte meşruluk kazandırma" yayınları yeniden başladı! National Geographic'den dikkat çeken paylaşım

Filmin asıl amacı, DEAŞ terör örgütü ile mücadele adı altında PKK/PYD terör örgütünün kahramanlaştırılması, terör örgütünün meşrulaştırılması, terör örgütünün uluslararası alanda sözde "özgürlük savaşçıları" olarak kabul görmesinin sağlanması olarak değerlendirilmişti.

PEKİ KİM BU FOTOĞRAFLARI ÇEKEN ERİN GRACE TRİEB?

Peki terör örgütü üyelerini fotoğraflayarak dünyaya pazarlanmasına aracılık eden Erin Grace Trieb kim? Sitesinde yer alan biyografisinde ABD'de doğduğu söyleyen Trieb, 2007 yılından bu yana serbest foto muhabir ve belgesel fotoğrafçısı olarak çalıştığını belirtti.

Teröristleri güzelleyen fotoğrafçı İstanbul ve New York'ta yaşıyor. The New York Times, TIME, National Geographic gibi dünya çapında izleyici ve okuyucu kitlesi olan küresel yayın organlarıyla çalışan Erin Grace Trieb skandalın arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor.



Fotoğrafta: Erin Trieb

BİR AYAĞI İSTANBUL'DA

Teröristlerin güzellendiği fotoğrafları çeken Erin Grace Trieb'in bir ayağı da İstanbul'da. Trieb zaman zaman İstanbul'da zaman zaman New York'ta yaşıyor. The New York Times, TIME ve Türkiye'de de uydu yayını yapan National Geographic gibi küresel yayın organlarına çalışan Trieb 2014'teki skandalın da arkasındaki isimlerden...