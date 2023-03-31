PKK 7'li koalisyona destek mesajları verdi ABD'den "örgüte meşruluk kazandırma" yayınları yeniden başladı! National Geographic'den dikkat çeken paylaşım
Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD/YPG'li teröristleri silaha boğan ve eğitim veren ABD, sahadaki desteğinin yanı sıra örgüt üyelerini "kahramanlaştırarak" örgütü meşrulaştırma çabasını sürdürüyor. Bunun son örneğini dünyanın en büyük belgesel kanallarından ABD merkezli National Geographic gösterdi. Natioanal Geographic, sosyal medya üzerinden PKK'nın Suriye kolu YPJ'li kadın teröristleri "kahraman" gibi güzellemelere boğarken, fotoğraflar büyük tepki çekti. Özellikle son 10 yıldır çeşitli medya organları aracılığı ile yapılan güzellemeler ile dünyada örgüte sempati kazandırılmaya çalışılırken, bu operasyonlarda fotoğrafçı olarak yer alan Erin Grace Trieb ismi de dikkat çekti. Güzelleme operasyonunun PKK'nın 7'li koalisyona verdiği destek mesajlarından sonra gelmesi de bir başka dikkat çeken konu oldu.
Dünya çapında yüz milyonlarca takipçisi bulunan National Geographic isimli belgesel kanalının sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Terör örgütü üyesi kadın teröristler adeta birer "moda ikonu" gibi pazarlanırken, paylaşımda teröristlere methiyeler dizildi.
İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı Erin Trieb'in terör örgütünün içine girerek çektiği fotoğrafları skandal sözlerle paylaşan ABD merkezli National Geographic, Suriye'deki PKK/YPG'li kadın teröristleri dünyaya "DEAŞ'a karşı yapılan mücadelenin kahramanları" olarak pazarladı.
BELGESEL KANALINDA ÖRGÜTE GÜZELLEME
Amerikan belgesel kanalı resmi Instagram hesabınde PKK/YPG'li kadın teröristler için "2014'te İslam Devleti Irak ve Suriye'nin geniş bölgelerine saldırıp onları ele geçirdiğinde, yaklaşık 7.000 gönüllü kadın asker, PKK (Kürt İşçi Partisi) ve daha geniş Kürt direniş hareketinden gelişen silahlı bir militan grup olan YPJ'ye katıldı. YPJ askerleri evlenmemeyi veya çocuk sahibi olmamayı tercih ediyor, bunun yerine İslam Devleti isyancılarıyla savaşmak için silaha sarılıyor" ifadelerine yer verildi.
Teröristlerin adeta bir kahraman gibi dünyaya pazarlanması, "Birçok Suriyeli, onları İslam Devleti'ne karşı ilk ve en şiddetli savunma hattı olarak görüyor. Kürtler arasında, kadın savaşçılarının, bir kadın tarafından öldürülürlerse cennete gidemeyeceklerine inanan İslam Devleti militanlarında büyük korku uyandırdığı söyleniyor." ifadeleriyle sürdü.
ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİNİ İTİRAF ETTİLER
National Geographic paylaşımında ABD Dışişleri Bakanlığının PKK'yı terör örgütü listesine aldığına dikkat çekilirken, Suriye'deki teröristlere ise destek verdiği, "PKK, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alıyor, ancak YPJ'nin İslam Devleti ile mücadeledeki rolü göz önüne alındığında, ABD, PKK'nın kardeş grubu olan YPJ'yi de 2014'den bu yana desteklemeye ve koordine etmeye devam ederek onlara silah, fon ve para sağlıyor." ifadeleriyle itiraf edildi.
BATI'DAN SİSTEMATİK PARLATMA OPERASYONU
Batı medyasının terör örgütünü güzelleme operasyonunda bu ilk değil. 2014'ten bu yana PKK'nın Suriye içindeki kolunu dünyaya pazarlayarak meşrulaştırma çabası içerisine giren Batı medyası, sistematik bir şekilde operasyonu yürütüyor. Haber kanallarının yanı sıra moda dergileri bile kadın teröristleri manken gibi kullanarak, özel çekimlerle örgüte dünya çapında bir sempati kazandırmaya çabalıyor.
2014'te Marie Claire isimli moda dergisi PKK'lı kadın teröristleri "manken" gibi parlatarak sunmuş ve bu tarih itibarıyla PKK/YPG'li teröristler "özgürlük savaşçısı", "isyancı" gibi sıfatlarla pazarlanmıştı.
Amerikan merkezli bir proje olan PKK/PYD terör örgütüne Hollywood da destek verdi. "Anarşistler IŞİD'e Karşı (The Anarchists vs ISIS)" isimli filmle DEAŞ'a karşı savaşmak için Suriye'ye giden bir grup ABD'linin PKK/PYD terör örgütünün saflarına katılma hikayesi anlatıldı.
Filmin asıl amacı, DEAŞ terör örgütü ile mücadele adı altında PKK/PYD terör örgütünün kahramanlaştırılması, terör örgütünün meşrulaştırılması, terör örgütünün uluslararası alanda sözde "özgürlük savaşçıları" olarak kabul görmesinin sağlanması olarak değerlendirilmişti.
PEKİ KİM BU FOTOĞRAFLARI ÇEKEN ERİN GRACE TRİEB?
Peki terör örgütü üyelerini fotoğraflayarak dünyaya pazarlanmasına aracılık eden Erin Grace Trieb kim? Sitesinde yer alan biyografisinde ABD'de doğduğu söyleyen Trieb, 2007 yılından bu yana serbest foto muhabir ve belgesel fotoğrafçısı olarak çalıştığını belirtti.
Teröristleri güzelleyen fotoğrafçı İstanbul ve New York'ta yaşıyor. The New York Times, TIME, National Geographic gibi dünya çapında izleyici ve okuyucu kitlesi olan küresel yayın organlarıyla çalışan Erin Grace Trieb skandalın arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor.
Fotoğrafta: Erin Trieb
BİR AYAĞI İSTANBUL'DA
Teröristlerin güzellendiği fotoğrafları çeken Erin Grace Trieb'in bir ayağı da İstanbul'da. Trieb zaman zaman İstanbul'da zaman zaman New York'ta yaşıyor. The New York Times, TIME ve Türkiye'de de uydu yayını yapan National Geographic gibi küresel yayın organlarına çalışan Trieb 2014'teki skandalın da arkasındaki isimlerden...
*Erin Trieb kendi sosyal medya hesabı üzerinden de örgüte güzelleme çekiyor
MARIE CLAIRE'DEKİ FOTOĞRAFLARI ÇEKEN DE AYNI İSİM
2014'te Marie Claire isimli moda dergisinin PKK'lı kadın teröristlerin moda ikonu gibi gösterildiği fotoğrafları çekenin de yine Erin Grace Trieb olması dikkat çekti.
PKK'YI AKLAMA OPERASYONUNDA DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
Dünya çapında 269 milyon takipçisi olan National Geographic'in Instagram hesabından yapılan PKK/YPG propagandasının zamanlaması da dikkat çekti. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde adaylığını açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile pazarlık masasına oturarak Kandil'in desteğini de arkasına almıştı. Kandil'de bulunan terör örgütünün sözde elebaşıları, Kılıçdaroğlu ve koalisyona adeta methiyeler düzerek arka çıkarken; PKK'nın ABD medyası tarafından aklanmaya çalışılması uluslararası bir güç birliğini gözler önüne serdi.
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