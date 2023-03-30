30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'nın elebaşılarından Sabri Ok AHaber'in CHP-HDP arasındaki kirli pazarlığı ortaya koymasından rahatsız oldu

PKK'nın elebaşılarından Sabri Ok AHaber'in CHP-HDP arasındaki kirli pazarlığı ortaya koymasından rahatsız oldu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
ABONE OL
PKK’nın elebaşılarından Sabri Ok AHaber’in CHP-HDP arasındaki kirli pazarlığı ortaya koymasından rahatsız oldu

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlığın ardından 6'lı koalisyona destek kararı alan HDP'nin Kandil ayağından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na açık destek mesajları gönderen PKK elebaşılarının arasına eklenen Sabri Ok, "100 yıllık Türkiye'den kurtulmak için çok önemli" dedi. AHaber'in CHP ile yapılan kirli pazarlığı ortaya çıkarmasından da rahatsız olduğunu itiraf eden terörist elebaşı, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan (Duran Kalkan) bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerine 50 günden az bir süre kala, 6'lı koalisyon masasına dahil olan HDP'nin Kandil ayağındaki elebaşılarından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Duran Kalkan, Bese Hozat gibi örgütün sözde elebaşılarından sonra şimdi de örgütün bir diğer elebaşısı Sabri Ok PKK'nın sözde yayın organına konuştu. Terörist elebaşı 6'lı koalisyona verdikleri desteği ve küresel çete tarafından kendilerine gönderilen mesajları tek tek itiraf etti. Küresel çetenin desteğinin arkalarında olduğunu söyleyen Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" dedi.

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere uluslararası basınla ağız birliği yaparak 14 Mayıs seçimlerinin önemli olduğunu belirten terörist elebaşı, "Bugüne kadar yapılan seçimler toplum tarafından rutin ve normal olarak görülüyordu. Ama bu sefer öyle değil. O yüzden gerçekten bu seçim çok önemli." ifadelerini kullandı.



TERÖRİST ELEBAŞININ AHABER RAHATSIZLIĞI
Bir diğer PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalara da değinen Sabri Ok, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan (Duran Kalkan) bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yi ne sanıyorlar. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir." şeklinde konuşarak terör örgütünün 6'lı masaya verdiği desteği itiraf etti.

YEŞİL SOL PARTİ ÜZERİNDEN OPERASYON HAZIRLIĞI
HDP ile Yeşil Sol Parti üzerinden kurulan planın nasıl hazırlandığını da itiraf eden terörist elebaşı Ok, HDP'nin bu plan için hazırlık yaptığını belirterek "Bu siyasi saldırılara karşı Yeşil Sol Parti ile seçime girecekler. Çok doğru bir karar. Bize göre de makul olan budur. Herhalde daha önceden hazıklıklarını yapmışlardır. Kürt halkının ve demokratik siyasi hareketinin geçmişten tecrübeleri var. Partilerinin, logolarının değişmesi 1 günlük iştir. Öğrenmeli ve oylarını kullanmalıdırlar. Bu durum HDP'ye bir şey kaybettirmez." dedi.

HDP'LİLERLE AYNI SÖZLER: 100 YILLIK ZİHNİYET
HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, "Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde HDP'li Sırrı Sakık, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

2019 YILINDAKİ KİRLİ ORTAKLIĞI ELEBAŞI SABRİ OK İTİRAF ETMİŞTİ
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile derin darbe alan PKK, CHP ile olan iş birliğini itiraf etmişti. Şanlı Türk ordusunun yürüttüğü harekatta büyük kayıplar verdiklerini söyleyen PKK elebaşlarından Sabri Ok, "CHP'ye veryansın ederek, İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular" demişti.

HDP’nin yedek partisi Yeşil Sol adı nereden geliyor?

PKK’dan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek
Teröristbaşından Kılıçdaroğlu’na övgü: Umut veriyor

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA