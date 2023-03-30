PKK’nın elebaşılarından Sabri Ok AHaber’in CHP-HDP arasındaki kirli pazarlığı ortaya koymasından rahatsız oldu

HDP'LİLERLE AYNI SÖZLER: 100 YILLIK ZİHNİYET

HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, "Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde HDP'li Sırrı Sakık, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

2019 YILINDAKİ KİRLİ ORTAKLIĞI ELEBAŞI SABRİ OK İTİRAF ETMİŞTİ

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile derin darbe alan PKK, CHP ile olan iş birliğini itiraf etmişti. Şanlı Türk ordusunun yürüttüğü harekatta büyük kayıplar verdiklerini söyleyen PKK elebaşlarından Sabri Ok, "CHP'ye veryansın ederek, İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular" demişti.