Bir çiftçiden 7’li koalisyonu anlatan en net sözler! “Bunları seçimde budayarak devleti rahatlatacağız”
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile ittifak oluşturan 7’li koalisyonu çok çarpıcı bir şekilde anlatan video sosyal medyada viral oldu. Bir çiftçinin Türkiye’nin etrafında kurulan tuzağı ve devleti ur gibi saran şebekeyi anlattığı o görüntülerde, “Şimdi 6’lı devletin etrafını sarmış. Ve devlete güç kaybettirmiş. Şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak bu yozları dibinden keseceğim. Sandıkta da bu 6’lı masayı dibinden keseceğim. Seçimde bunlara hadlerini bildireceğiz” sözleri yer aldı. İşte o anlar...
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için 7'li koalisyonun içinde birbirine benzemeyen partilerle oluşturduğu ittifaka HDP de dahil oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan PKK'nın siyasi kolu HDP, Kandil'den aldığı talimatları yerine getirmek için bir kez daha ümitlendi.
Ancak kendisini milliyetçi bir diğeri de Milli Görüş'ün temsilcisi olarak konumlandıran İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden Atatürk'ün emanetini taşıdığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun HDP ile girdiği bu kirli pazarlığa hiçbir ses çıkmadı.
İşte tam da bu noktada 7'li de yaşanan durumu özetleyen bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bir çiftçinin Türkiye'nin altını oyan ittifaka tepkisi çok manidardı.
"SANDIKTA BU 6'LI MASAYI DİBİNDEN KESECEĞİM"
Konuşmasında, "Bu toprağa kök salan ağaç. Ağaç yanında yer alanlar dallar ise 4. yılına girmiş. Yani yozdur. Yoz ne demek? Yani yabanileşmiş, kendi toplumuna, örf ve adetine yabancılaşmış kişilerdir. Bu ağacın etrafındaki dalları görünce 6'lı masa aklıma geldi. Şimdi 6'lı devletin etrafını sarmış. Ve devlete güç kaybettirmiş. Şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak bu yozları dibinden keseceğim. Sandıkta da bu 6'lı masayı dibinden keseceğim. Hepimiz ayağımızın altına alıp ezeceğiz onları ve devleti rahatlatacağız." mesajını verdi.
"SEÇİMDE BUNLARA HADLERİNİ BİLDİRECEĞİZ"
Videoda ana ağaç etrafındaki dalları bir bir kesen ve yaşananlara tepki gösteren vatandaş, "Temel, Meral, Davutoğlu, kaset mamulü Kemal, bu da eften püften parti onları da kestik. İşte geriye kalan tek lider, devlet, vatan ve bayrak kaldı. Budadık ve devlet rahatladı. Seçimde bunlara hadlerini bildireceğiz" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ
- Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Mart son dakika deprem! AFAD- Kandilli son depremler!
- Survivor Kardelen neden yok, elendi mi? 2023 Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl?
- ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
- EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?
- Kuruluş Osman bu hafta neden yok? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL'ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...
- Musluk nasıl icat edildi? Musluk icat eden ülkeyi bilen kişi sayısı çok az!
- Üniversiteler açılacak mı son dakika? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Erol Özvar tarihi açıkladı!
- Emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır 2023? e-Devlet EYT başvuru sonucu öğrenme ekranı!