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Bir çiftçiden 7’li koalisyonu anlatan en net sözler! “Bunları seçimde budayarak devleti rahatlatacağız”

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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Bir çiftçiden 7’li koalisyonu anlatan en net sözler! “Bunları seçimde budayarak devleti rahatlatacağız”

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile ittifak oluşturan 7’li koalisyonu çok çarpıcı bir şekilde anlatan video sosyal medyada viral oldu. Bir çiftçinin Türkiye’nin etrafında kurulan tuzağı ve devleti ur gibi saran şebekeyi anlattığı o görüntülerde, “Şimdi 6’lı devletin etrafını sarmış. Ve devlete güç kaybettirmiş. Şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak bu yozları dibinden keseceğim. Sandıkta da bu 6’lı masayı dibinden keseceğim. Seçimde bunlara hadlerini bildireceğiz” sözleri yer aldı. İşte o anlar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için 7'li koalisyonun içinde birbirine benzemeyen partilerle oluşturduğu ittifaka HDP de dahil oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan PKK'nın siyasi kolu HDP, Kandil'den aldığı talimatları yerine getirmek için bir kez daha ümitlendi.

Ancak kendisini milliyetçi bir diğeri de Milli Görüş'ün temsilcisi olarak konumlandıran İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden Atatürk'ün emanetini taşıdığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun HDP ile girdiği bu kirli pazarlığa hiçbir ses çıkmadı.

İşte tam da bu noktada 7'li de yaşanan durumu özetleyen bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir çiftçinin Türkiye'nin altını oyan ittifaka tepkisi çok manidardı.

"SANDIKTA BU 6'LI MASAYI DİBİNDEN KESECEĞİM"

Konuşmasında, "Bu toprağa kök salan ağaç. Ağaç yanında yer alanlar dallar ise 4. yılına girmiş. Yani yozdur. Yoz ne demek? Yani yabanileşmiş, kendi toplumuna, örf ve adetine yabancılaşmış kişilerdir. Bu ağacın etrafındaki dalları görünce 6'lı masa aklıma geldi. Şimdi 6'lı devletin etrafını sarmış. Ve devlete güç kaybettirmiş. Şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak bu yozları dibinden keseceğim. Sandıkta da bu 6'lı masayı dibinden keseceğim. Hepimiz ayağımızın altına alıp ezeceğiz onları ve devleti rahatlatacağız." mesajını verdi.

"SEÇİMDE BUNLARA HADLERİNİ BİLDİRECEĞİZ"

Videoda ana ağaç etrafındaki dalları bir bir kesen ve yaşananlara tepki gösteren vatandaş, "Temel, Meral, Davutoğlu, kaset mamulü Kemal, bu da eften püften parti onları da kestik. İşte geriye kalan tek lider, devlet, vatan ve bayrak kaldı. Budadık ve devlet rahatladı. Seçimde bunlara hadlerini bildireceğiz" şeklinde konuştu.

7’li koalisyonu anlatan en net sözler 7'Lİ KOALİSYONU ANLATAN EN NET SÖZLER
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