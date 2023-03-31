Bir çiftçiden 7’li koalisyonu anlatan en net sözler! “Bunları seçimde budayarak devleti rahatlatacağız”

"SANDIKTA BU 6'LI MASAYI DİBİNDEN KESECEĞİM"

Konuşmasında, "Bu toprağa kök salan ağaç. Ağaç yanında yer alanlar dallar ise 4. yılına girmiş. Yani yozdur. Yoz ne demek? Yani yabanileşmiş, kendi toplumuna, örf ve adetine yabancılaşmış kişilerdir. Bu ağacın etrafındaki dalları görünce 6'lı masa aklıma geldi. Şimdi 6'lı devletin etrafını sarmış. Ve devlete güç kaybettirmiş. Şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak bu yozları dibinden keseceğim. Sandıkta da bu 6'lı masayı dibinden keseceğim. Hepimiz ayağımızın altına alıp ezeceğiz onları ve devleti rahatlatacağız." mesajını verdi.