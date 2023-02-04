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6 Ok’tan 6’lı koalisyona CHP’nin dönüşümü! Önce Baykalcılar gitti sonra 6 Ok

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Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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6 Ok’tan 6’lı koalisyona CHP’nin dönüşümü! Önce Baykalcılar gitti sonra 6 Ok

Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında genel başkan olduğunda CHP'nin 6 ilkesini savunmaya devam edeceğini söylemişti. Geçen 13 yıl boyunca Kılıçdaroğlu, partiyi kurucu değerlerden uzaklaştırmakla eleştirildi. Dün "6 Ok'un Kalesi" olarak tanımlanan CHP, bugün ise 6’lı koalisyonun temsilcisi durumunda. Cumhuriyet Halk Partisi 6 Ok'u nasıl bir kenara bıraktı? 6’lı koalisyon ve CHP'nin 2023 seçimlerindeki esas hedefi ne?

Yıl 2010. Türkiye tarihinde eşine rastlanmayan bir siyasi olaya sahne oldu. CHP'nin genel başkanlığı bir kasetle el değiştirdi. Deniz Baykal kasetle kalktı koltuktan, Kemal Kılıçdaroğlu kasetle oturdu. Atatürk'ün, İnönü'nün, Ecevit'in Baykal'ın koltuğuna oturduğunu söyledi Kılıçdaroğlu.

CHP'nin 6 Ok, yani cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik olarak belirlenen temel ilkeler üzerine kurduğu siyasetin devamını ve bu siyasetin toplumun daha büyük kesimlerinden destek alacağını vadediyordu. Ancak başarılı olamadı. Girdiği her seçimde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde belki de CHP ve ilkelerini iktidar yapmak yoktu. Kılıçdaroğlu girdiği her seçimden sonra sırtında kambur olarak gördüğü, Deniz Baykal'a yakın isimler tasfiye etti CHP'den önce sonra da 6 ilkeyi ağır ağır sildi.

"CHP kapatılsın" diyen 10 Aralık Hareketi, Atatürk'e Atatürk diyemeyen, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyi reddediyorum" ifadelerini kullanan isimler partinin yetkili organlarında göreve geldi. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçiminde "cumhurbaşkanı adayı partisiz olmalı" diyerek aday olmayacağını ilan etti Kılıçdaroğlu. O güne kadar en dişli rakibi, her kurultayda rakibi olan Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Kimilerine göre demokratlığın göstergesiydi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı. Ancak "aday açıklaması" kafalarda yığınla soru işareti bırakmaya yetiyordu.

Erdoğan'ın karşısına çıkarılan Muharrem İnce seçimi kaybetti. İnce daha sonra da partiden uzaklaştırıldı. Artık Kılıçdaroğlu rakipsizdi. Türkiye'de iktidar olamadı belki ama CHP içerisinde iktidarını sağlamlaştırdı. Yüzde 50+1'in iktidar olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Kılıçdaroğlu tek şansının olduğunu düşünüyordu. "Düşmanın düşmanı dostumdur" ilkesiyle muhalefette yeni bir sürecin kapısını araladı.

Kılıçdaroğlu'nun "dostlarımızla iktidar" söylemi hala akıllarda. 2019 yılında ABD başkanlığına aday olan Biden, Türkiye üzerinde uygulayacağı yeni politik yaklaşımından bahsediyor ve "Erdoğan'a karşı muhalefeti desteklemeliyiz." diyordu. 6 Oklu CHP'den Joe Biden'a karşı beklenen tavır "İçişlerimize karışma Amerika" demesiydi. Ancak Kılıçdaroğlu CHP'si, derin ABD'nin açıktan desteğini kabul etti.

Okyanus ötesinden gelen desteği arkasına alan Kılıçdaroğlu başkan seçildiğinde Biden'ı ilk tebrik eden isim olarak kayıtlara geçti. Ardından da ABD'den gelen drektifleri harfiyen uygulamaya koyuldu. CHP 2018 seçimlerine birlikte girdiği İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ile girdiği ittifakı sağlamlaştırmak ve genişletmek istiyordu. Kendi başına yüzde 50+1 oyu alamayacağını kabullenen Kılıçdaroğlu, 2021'in şubat ayında AK Parti'den ayrılan isimlerin de olduğu 5 partinin genel başkanıyla aynı masada buluştu. CHP'de "6 Ok dönemi" tarihe gömüldü o gün, CHP için, Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği "6'lı masa dönemi" başladı.

"Parlamenter sisteme dönüşü istiyoruz" diyerek kurulan masanın temelinde ne olduğu aşikardı. Kılıçdaroğlu ve masasında oturan diğer genel başkanlar "Erdoğan karşıtlığı" üzerine siyaset üretmeye girişti. Masada kimin tek başına ne düşündüğünün bir önemi yoktu. Kararlar ortak alınacak, 2023 seçimlerine ortak söylemlerle gidilecekti. Yani CHP, 6 Ok ilkelerinden vazgeçip 6 partinin fikirlerinin öncülüğünü yapan bir siyasal harekete dönüştü. Ve elbette görünürde olmayan masanın 7. ortağı HDP'nin...

CHP ve ortakları, 6 Ok'u gündemlerinden çıkarmıştı bir kere. Cumhuriyetçilik örneğin; millet egemenliğinin üstünlüğünü ve üzerinde hiçbir vesayetin olamayacağı ilkesi. Ancak 6'lı masa CHP'si bu ilkenin karşısında. 6'lı masa 2023 seçimlerinde ortak aday çıkarmayı ve eğer o aday milletten yetki alıp seçilirse önemli kararlarda milletin iradesine değil 6 genel başkanın iradesine başvurulacağını dillendirerek cumhuriyetçilik ilkesini görmezden geleceğini ifade ediyor. Mesela milliyetçilik… CHP logosuna şeklini veren bu unsur bir ulusun yabancı egemenliği altına alınmayı kabullenmeyen tam bağımsızlığını hedefleyen bir doktrin ve siyasi bir eylem olarak tanımlanıyor.

6'lı masa CHP'si milliyetçiliğin tam tersi işlere imza atmakla meşgul bugünlerde. Amerika'dan gelen desteğe göz kırpmasının yanı sıra Türkiye'nin Mavi Vatan'daki egemenlik haklarından, bölücü terörle mücadeleye kadar bütün milliyetçilik gerekliliklerinin karşısında. CHP tüzüğünde "Türkiye'nin bölünmesine ve parçalanmasına yönelik tüm düşünceleri CHP kesinlikle reddeder." ifadesi yer alıyor, ancak CHP, hem bölücü siyaset güden HDP ile bir arada hem de terörle mücadeleye karşı çıkıyor.

Cumhuriyetin 100. yılında, kurulduğu değerlere savaş açan, milli iradeye, bağımsızlığa karşı çıkan, bölücülüğe göz kırpan bir CHP ve ortakları fotoğrafı var milletin önünde. Bu muhalefet fotoğrafıyla birlikte, bir de sandık gelecek milletin önüne. Görüne o ki, millet bu fotoğrafı sandığa gömecek.

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6 Ok’tan 6’lı koalisyona CHP’nin dönüşümü! 6 OK'TAN 6'LI KOALİSYONA CHP'NİN DÖNÜŞÜMÜ!

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