6 Ok’tan 6’lı koalisyona CHP’nin dönüşümü! Önce Baykalcılar gitti sonra 6 Ok

CHP'nin 6 Ok, yani cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik olarak belirlenen temel ilkeler üzerine kurduğu siyasetin devamını ve bu siyasetin toplumun daha büyük kesimlerinden destek alacağını vadediyordu. Ancak başarılı olamadı. Girdiği her seçimde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde belki de CHP ve ilkelerini iktidar yapmak yoktu. Kılıçdaroğlu girdiği her seçimden sonra sırtında kambur olarak gördüğü, Deniz Baykal'a yakın isimler tasfiye etti CHP'den önce sonra da 6 ilkeyi ağır ağır sildi.