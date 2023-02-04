04 Şubat 2023, Cumartesi
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6 Ok’tan 6’lı koalisyona CHP’nin dönüşümü! Önce Baykalcılar gitti sonra 6 Ok
Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında genel başkan olduğunda CHP'nin 6 ilkesini savunmaya devam edeceğini söylemişti. Geçen 13 yıl boyunca Kılıçdaroğlu, partiyi kurucu değerlerden uzaklaştırmakla eleştirildi. Dün "6 Ok'un Kalesi" olarak tanımlanan CHP, bugün ise 6’lı koalisyonun temsilcisi durumunda. Cumhuriyet Halk Partisi 6 Ok'u nasıl bir kenara bıraktı? 6’lı koalisyon ve CHP'nin 2023 seçimlerindeki esas hedefi ne?