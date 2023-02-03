6’lı koalisyonda aday skandalı! Mahmut Övür son gelişmeleri kaleme aldı | Açıklanmayacak

Zaman zaman ben de Altılı Masa'nın hem yetki meselesinde hem de adayın kim olacağı konusunda gerilim yaşadığını, Akşener'in Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu'nu istediğini yazdım.

Onlar da aralarındaki bu yarışı hiç saklamadı. Akşener de Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı "kazanacak aday" deyip durdu. Saraçhane'de İmamoğlu'yla "çak" yapıp meydan okudu. Kılıçdaroğlu da "Bana mısın" demedi.

Ertesi gün Kılıçdaroğlu, grup toplantısında İmamoğlu'na meydan okudu, o da kös kös dinledi. Sonra kendi siyasi yolculuğu için Anadolu turuna çıktı.

Aynı şeyler biraz farklı da olsa, Ahmet Davutoğlu'nun "kriz çıkar" meselesinde veya Ali Babacan'ın, "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek..." çıkışında da yaşandı. Masadaki hiç kimse bunlardan rahatsız olmadı, incinmedi.