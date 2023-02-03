6’lı koalisyon yapılanları ’yapacağız’ dedi! Ortak mutabakat metni fiyasko çıktı

EĞİTİME ERİŞİMDE ENGELLER KALDIRILDI



6'LI KOALİSYONUN VAADİ: Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimleri için 20 yılda 525 milyar TL sosyal yardım yapıldı. 51 hastanede yaklaşık 1500 öğrenci, evde ise 11 bin öğrenci eğitim hizmeti alıyor. Yaklaşık 12 bin öğretmen görev yapıyor.