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6'lı koalisyon yapılanları 'yapacağız' dedi! Ortak mutabakat metni fiyasko çıktı

Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı koalisyonun açıkladığı ortak mutabakat metni de tam anlamıyla fiyasko çıktı. Açıkladıkları vaatlerin, hükümetin eğitim alanında yaptığı atılımlardan haberinin olmadığını da gözler önüne serdi. 6'lı koalisyonun özellikle eğitim alanında 'Yapacağız' dedikleri her vaat, AK Parti hükümeti tarafından fazlasıyla hayata geçirildi.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:55
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6’lı koalisyon yapılanları ’yapacağız’ dedi! Ortak mutabakat metni fiyasko çıktı

Şimdiye kadar yaptıkları 11 toplantıda ortak aday çıkaramayan 6'lı koalisyonun açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 partinin şimdiye kadar AK Parti'nin hayata geçirdiği hizmet ve projelerden bile haberinin olmadığını gözler önüne serdi.

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6’lı koalisyon yapılanları ’yapacağız’ dedi! Ortak mutabakat metni fiyasko çıktı

Özellikle eğitim alanında 6'lı koalisyonun "Yapacağız" diyerek vaat ettiği ne varsa, Mahmut Özer yönetimindeki MEB ve hükümetin zaten fazlasıyla hayata geçirdiği uygulamalar olduğu görüldü.

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6’lı koalisyon yapılanları ’yapacağız’ dedi! Ortak mutabakat metni fiyasko çıktı

İşte 6'lı koalisyonun mutabakat metninde yer alan bazı vaatler ve hükümetin hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle eğitimdeki mevcut tablo:

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6’lı koalisyon yapılanları ’yapacağız’ dedi! Ortak mutabakat metni fiyasko çıktı

EĞİTİME ERİŞİMDE ENGELLER KALDIRILDI

6'LI KOALİSYONUN VAADİ: Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.
HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimleri için 20 yılda 525 milyar TL sosyal yardım yapıldı. 51 hastanede yaklaşık 1500 öğrenci, evde ise 11 bin öğrenci eğitim hizmeti alıyor. Yaklaşık 12 bin öğretmen görev yapıyor.

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6’lı koalisyon yapılanları ’yapacağız’ dedi! Ortak mutabakat metni fiyasko çıktı

6'LI KOALİSYONUN VAADİ: Okul öncesi eğitimi çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarını da gözeterek "tam gün tam destek" ilkesi çerçevesinde düzenleyeceğiz.
HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: Bakanlık çalışan-çalışmayan ebeveyn ayrımı yapmaksızın tüm çocukların okul öncesi eğitime ulaşması hedefiyle çalışmalarını yürütüyor.