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6'lı koalisyon yapılanları 'yapacağız' dedi! Ortak mutabakat metni fiyasko çıktı
Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı koalisyonun açıkladığı ortak mutabakat metni de tam anlamıyla fiyasko çıktı. Açıkladıkları vaatlerin, hükümetin eğitim alanında yaptığı atılımlardan haberinin olmadığını da gözler önüne serdi. 6'lı koalisyonun özellikle eğitim alanında 'Yapacağız' dedikleri her vaat, AK Parti hükümeti tarafından fazlasıyla hayata geçirildi.
Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:55Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:55