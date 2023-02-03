6’lı koalisyonda aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Çarpıcı açıklamalar: Adayı öğrenmek için kazıyın! Vedaya geliyor...

İşte o açıklamalardan satır başları;

KONSOLOSLUK KAPATMA SEÇİM PLANI MI?

Sadece konsoloslukların geçici olarak işlem ve açıklık faaliyetlerinin durdurulmasından ibaret olmadığını aynı zamanda bu konsoloslukların Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına da bir süre dikkatli olmaları bir takım yerlerden uzak durmaları da dahil olmak üzere hatta koordinat verilinceye kadar da ayrıntılı uyarı metinleri ve mailleri gittiğini de biliyorum onu da burada açıklamış olayım.

SOKAĞI HAREKETLENDİRME ÇABASI

Buradaki kritik konu şu, seçime doğru giderken Türkiye'de bugün güvenlik ve istihbarat birimlerinin üzerinde çalıştığı ve teyakkuz halinde olduğu iki konu var. Bunlardan birincisi bir takım dezenformasyon faaliyetleri itibar suikastleri yoluyla toplumun sinir uçlarına basma ve burada bir toplumsal muhalefet üretme hatta gerektiğinde sokağı da hareketlendirme biçiminde buna ilişkin ciddi bir duyarlılık var.