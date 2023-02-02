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6'lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP'den İYİ Parti'ye rest: Ya Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

6'lı koalisyonda "adaylık" turu başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, İYİ Parti'ye resti çekti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

CHP'den İYİ Parti'ye "Ya Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın" resti geldi.

6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

Peki CHP ile İYİ Parti arasındaki aday çekişmesi nasıl sonuçlanır? 6'lı koalisyonda kopuşlar olur mu? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri ve kulis bilgilerini paylaştı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

KARAMOLLAOĞLU LİDERLER TURUNA BAŞLADI

Dün itibariyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahibi sıfatıyla liderler turunu başladı. Ali Babacan ile ve Ahmet Davutoğlu ile bir görüşmesi oldu. Bu görüşmelerde aday belirleme noktasında liderlerin görüşlerini alıyor Karamollaoğlu. Bugün saat 14.30'da da CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ DİLE GETİRDİ

Ziyaret öncesi yaptığı açıklama önemliydi. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması halinde kazanabileceğini ifade ederek bu görüşme öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 13 Şubat öncesi açık desteğini dile getirmişti bu anlamda iki lider bu konuyu detaylı bir şekilde bugünkü görüşmede masaya yatıracaklar.

6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

Bu görüşmeler devam edecek çünkü 13 Şubat'a kadar ismin artık olgunlaşması planlanıyor muhalefetin en azından planı ve beklentisi bu şekilde ancak önümüzdeki haftada yine Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ikinci kez liderler turuna çıkarak daha somut bir şekilde aday konusu ile ilgili masadan 13 Şubat'ta karar çıkması durumunun ortaya çıkarılması sağlanacak.

6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

ADAYLIK ISRARI SÜRÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarının sürdüğünü söyleyebiliriz. Sık sık CHP genel merkezinde seçim stratejisine ilişkin toplantılar yapılıyor. Önceki hafta yakın kurmaylarıyla toplantısı olmuştu Kılıçdaroğlu'nun. Pazartesi günü de yine bir seçim strateji toplantısı yapıldı.

6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da o toplantıya katıldı ve 2019 seçimlerindeki uygulanan stratejiyle ilgili Kılıçdaroğlu'na ve kurmaylarına bilgi verdi. Daha sonra Kılıçdaroğlu ile makamında baş başa bir görüşmesi de oldu.

6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

Kılıçdaroğlu iddialı ve geri adım atmaya niyeti yok. Yapmış olduğu açıklamalardan da bunu anlıyoruz ancak İP cephesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz sürüyor.

6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

Meral Akşener grup toplantısında bunu dolaylı olarak dile getirmişti. Kurmaylarından da bu yönde gelen mesajlar var.

6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

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