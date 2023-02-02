6’lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP’den İYİ Parti’ye rest: Ya Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

Bu görüşmeler devam edecek çünkü 13 Şubat'a kadar ismin artık olgunlaşması planlanıyor muhalefetin en azından planı ve beklentisi bu şekilde ancak önümüzdeki haftada yine Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ikinci kez liderler turuna çıkarak daha somut bir şekilde aday konusu ile ilgili masadan 13 Şubat'ta karar çıkması durumunun ortaya çıkarılması sağlanacak.