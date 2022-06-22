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Ankara kulislerinde çarpıcı iddia! Millet İttifakı'nın 2023 adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? İYİ Parti ikna oldu... Mahmut Övür canlı yayında açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Ankara kulislerinde çarpıcı iddia! Millet İttifakı’nın 2023 adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? İYİ Parti ikna oldu... Mahmut Övür canlı yayında açıkladı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayına ilişkin son kulis bilgilerini A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta yorumladı. CHP'de İmamoğlu'nun adaylığının artık düşünülmediğini söyleyen Övür, CHP Genel Merkezi'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Övür ayrıca İYİ Parti'nin de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ikna olduğunu vurguladı. İşte detaylar...

A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayına ilişkin Ankara'daki kulislerdeki son bilgileri paylaştı.

CHP'DE İMAMOĞLU DOSYASI KAPANDI

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kilitlenmiş durumda. CHP yönetiminde büyük bir kazanma arzusu var. Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyanın kapandığı ve İmamoğlu'nun aday olmayacağı konusunda çok eminler.

CHP GENEL MERKEZİ'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU

Kemal Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra CHP içinde bir adaylık yarışı başlayacak. İmamoğlu'nun burada diğer rakipleriyle yarışacağı öngörülüyor. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bitmiş gözüyle bakılıyor.

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU İÇİN İKNA OLDU

Ama bence İmamoğlu her an devreye girebilir. Küresel güçler ve medya ayağını da düşünerek bunu söylüyorum. Meral Akşener'in de aday olmayacağı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacağı konuşuluyor.

AKŞENER İÇİN İMAMOĞLU RİSK

Konuştuğum İYİ Parti'liler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmiş gözüküyor. Akşener'in İmamoğlu'nu övmesini kişisel ilişkilere bağlıyorlar. İmamoğlu'nun adaylığı Akşener'in geleceği için risk olarak görülüyor.

PARA MESELESİNİ DÖRT GÖZLE İZLİYORLAR

Çok dikkatli bir şekilde Başkan Erdoğan'ın gezilerini izliyorlar. Özellikle Suudi Arabistan, İsrail'e yapılan gezileri takip ediliyor. Bunun en büyük sebebi para meselesi. Ekonomik durumun çözülmesine ilişkin kaygı yaşıyorlar.

Millet İttifakı’nın 2023 adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? MİLLET İTTİFAKI'NIN 2023 ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU MU?

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