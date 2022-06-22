Ankara kulislerinde çarpıcı iddia! Millet İttifakı'nın 2023 adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayına ilişkin son kulis bilgilerini A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta yorumladı. CHP'de İmamoğlu'nun adaylığının artık düşünülmediğini söyleyen Övür, CHP Genel Merkezi'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Övür ayrıca İYİ Parti'nin de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ikna olduğunu vurguladı. İşte detaylar...