PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ… CHP’li belediyeler kimlere emanet? İl il sayıp uyardı: Sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor!
Son dakika haberi... Seçim döneminde verdikleri sözleri tutmayıp işçileri ekmeğinden eden İBB, boşalttığı kadroları terörle iltisaklı kişilerle doldurdu. İstanbul'a yatırım da yapmayan İBB'nin borcu 60 milyar lirayı geçti. AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Hukukçu Serdar Öktem ve Takvim Gazetesi Ekrem Kızıltaş İBB'deki terör yapılanmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı 557 kişinin istihdam edildiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı bu kişiler hakkında özel teftiş başlattı.
Seçim döneminde verdikleri sözleri tutmayıp işçileri ekmeğinden eden İBB, boşalttığı kadroları terörle iltisaklı kişilerle doldurdu. İstanbul'a yatırım da yapmayan İBB'nin borcu 60 milyar lirayı geçti. Peki İBB'de neler oluyor? CHP'li belediyeler kimlere emanet?
AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İYİ NİYETLİ OLMUŞ OLSALARDI...
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bu topu taca atmaktır. İçişleri Bakanlığı belediyeye alınan elemanların GBT'sine bakmaz geçmişine bakmaz. O elemanların oraya istihdam edilecek pozisyonlarını da bilmez. Elemanları kendileri alırlar. Ama bu elemanlarla ilgili İçişleri Bakanlığından ya da istihbarat teşkilatımızdan endişeleri varsa bilgi isteyebilirlerdi. Eğer iyi niyetli olmuş olsalardı. Savunmaları şöyle olacak kimisi cezasını yatmış kimisinin mahkumiyet kararı çıkmamış, ancak bunlar zannediyorum fazlaca abartarak bu tür elemanları oraya aldılar.
KİMLER İSTİHDAM EDİLİYOR?
Dikkat ederseniz Gezi olaylarında öne çıkanlar çukur eylemleri olaylarında öne çıkanlar buralarda istihdam ediliyor. Ama endişem şu ki Allah korusun o çukur eylemlerini İstanbul'da da başlatırlarsa Allah korusun… Herhangi bir olumsuz durumda hem İstanbullu mağdur olur hem Türkiye bu işten çok ciddi zararlar görür.
Bu işe sebebiyet verenler hakkında da emin olun çok ciddi hem kamuoyunda hem yargı önünde hesap sorulur.
"TAMAMIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORLAR"
Türkiye'de yakaladığımız başarıları kıskananlar bu başarıları gölgelemek adına kimi zaman Gezi olaylarıyla kimi zaman 17-25 Aralık operasyonlarıyla yetmedi hain 15 Temmuz darbe girişimiyle yetmedi kur manipülasyonuyla Türkiye'de huzursuzluk kargaşa çıkartıyorlar.
Onların tamamıyla iş birliği yapan kendilerinin bu düşüncelerini bizim de taşıdığımızı zannediyorlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum İzmir'deki CHP'li belediyenin beceremediği hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Manisa'dan giderdik. İzmirli vatandaşımıza içme suyunu biz götürdük. Böyle bir şey olabilir mi?
CHP'Lİ BELEDİYELERDE ARTAN BORÇLAR
Genel başkanlarını taklit ediyorlar. Yalan konusunda birbirleriyle yarışıyorlar adeta. Çeşmeye musluk takıyor açılış yapıyor. Taktığı musluğun hesabına baksanız 5-10 lira bir şeydir. Tanıtımına bakıyorsunuz 5-10 bin TL. Bütün yatırımları böyle. Temel atmama töreni diye garip bir şeyle tanıştık bunların döneminde.
"SADECE İSTANBUL'U İLGİLENDİRMİYOR"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Bu yapılan hata bu yapılan bana göre kasti bir harekette birileri süreci bambaşka yere getirerek sanki burada siyasi bir yaklaşım var gibi pencere açmaya çalışmaktalar.
CHP'nin bu karşılaşılan tablosu da sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor. Ben diğer büyük metropollerde de benzer söylemler kulağıma geliyor duyuyorum. Maalesef burada bir planlı yaklaşımın söz konusu olduğunu bilmekte fayda var.
DİĞER BELEDİYELERDE DE VAR!
Hukukçu Serdar Öktem: Ben bunun sadece basit bir olay olduğunu düşünmüyorum. Bence planlanmış bir hareket. Başka illerde benim de kulağıma bu tür duyumlar geliyor. Özellikle Adana, Mersin, İzmir gibi belediyelerde de bu anlamda çalışma yaptıkları terör örgütüyle irtibatlı kişileri işe alıp onların üzerinden bir hareket başlatmaya çalışıyorlar.
DİYET BORCU ÖDEME
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Burada bir diyet borcu ödeme durumu var. Geçmişse yönelik bir borç gelece yönelik iş birliği oluşturmanın alt yapısı var. Ekrem İmamoğlu bundan önce ilçe belediye başkanlığı yaptı. Oradan bir takım hassasiyetleri biliyor olması lazım. Kamuda çalışamayacağı doğrudan belirlenen isimler dışında taktiri kamu yöneticisine bırakılan kesimler olduğunu ve bunlarla alakalı özellikle İBB gibi stratejik öneme sahip bir yere personel alırken dikkat etmesi gerektiğini biliyor ama diyet borcu devreye girince çaresiz kalıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buraya teftiş yapılırken siyasi bir boyutu olmadığını belirtti. Ekrem İmamoğlu bu isimleri işe alırken devlet sırrı sayılacak yerlerde belki göreve getirirken diyet borcunu öderken bunların tartışılmasıyla bir takım açıklamalar yaparak topu taca atmaya çalışıyor. Aslında bu bedeli kendisi ödemek zorunda ama bu bedeli hem halka hem de İBB'nin kaynaklarını kullanarak ödediğinin gayet farkında.
Burada Ekrem İmamoğlu açıklamalarıyla zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Yapılan teftişlerden sonra işe alınmaması gereken isimleri kendi insitayifle işe aldığı ortaya çıkacağı için bir takım atraksiyonlar yapıyor.
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