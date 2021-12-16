İBB'yi Ekrem İmamoğlu yönetmiyor! İşte terör yuvalanmasının perde arkası
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İBB’de İSPARK, Ağaç A.Ş ve İSPER’de yasadışı sol örgütlerin kadrolaştığına dikkat çekti, ve ekledi: Sessiz kalan İYİ Parti, bu kadrolaşmada tampon görevi görüyor ve pastadan payını alıyor.
PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP ile bağlantılı isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolaşmasına bir tepki de MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den geldi.
SEÇİMLERDEN ÖNCE UYARDIK
Seçimlerden önce HDP ile ittifak yapılan şehirlerde bu endişemizi dile getiriyorduk. 31 Mart 2019'da HDP örtülü, İyi Parti tamponlu bir seçim yaptık. Ekrem İmamoğlu bugün HDP'ye büyük bir bedel ödüyor. İYİ Parti'nin buradaki pozisyonu, bu karanlık işbirliğini kamufle etmek ve pastadan pay almak. Bu sol örgütlerin İBB'deki kadrolaşması çok beklenen bir durumdu.
İBB'NİN 3 KURULUŞUNDA YOĞUNLAŞTILAR
Bize 2019 seçimlerinden bu yana bilgiler ulaşıyor. İBB iştirakleri arasında İSPARK, Ağaç A.Ş ve İSPER'de bu yasadışı sol örgütlerin yoğunlaştığını biliyoruz. Bizim bir rakam vermemiz doğru olmaz, İçişleri Bakanlığı'nda bu konuda en doğru veriler mutlaka vardır.
İBB'Yİ İMAMOĞLU YÖNETMİYOR
Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde İBB'deki personel alımı ve kadrolaşma ile ilgili bazı rakamlar vermeye çalıştı. Arkasında duran Basın Danışmanı Murat Ongun kendisini 3 kez düzeltmek zorunda kaldı. Ekrem Bey kendi konusuna vakıf bile değil. Bu kadrolaşmalar başkaları tarafından yönetiliyor.
MURAT ONGUN ÇARPITIYOR
Burada bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Terör örgütü üyeliği iddiası ile yakalanmış, davası devam eden kişilerin, kesinleşmiş mahkeme kararı yok diye İBB'de kritik pozisyonlarda çalışmasına göz mü yumacağız? Bu şehirde yaşayan tüm insanların mahrem bilgilerine ulaşabiliyorlar. Bu bilgileri kimlerle paylaşıyorlar. Bu sorulara mutlaka cevap verilmeli.
BU ÖRGÜTLERE İHALELER VERİLİYOR MU
Sadece kadrolaşma da değil. Mesela yasadışı sol örgütlere hizmet alımı ve ihaleler veriliyor mu? Bu örgütlerle iltisaklı olanlar bu ihalelerden pay alıyor mu? Burada önemli bir rant var. Güneydoğu'daki çukurları kim kazdı? Bu örgütlere belediyelerden kaynaklar aktarılmadı mı? Bunlar kesinleşmiş mahkeme kararı yok denilerek geçiştirilecek meseleler değil.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar/TL ne kadar oldu? 16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar?
- Asgari ücret son dakika bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?
- 16 Aralık MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2021 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
- 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) hangi illerde hesaplara yattı?
- 14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?
- Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Kesintiler sonucu net asgari ücret ne kadar?
- Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz...
- Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK'ten flaş açıklama: Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar bitti mi?
- Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?
- Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Aralık evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!
- Beklenen açıklama: 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı tarihi belli oldu mu?