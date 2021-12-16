İBB’yi Ekrem İmamoğlu yönetmiyor! İşte terör yuvalanmasının perde arkası

İBB'NİN 3 KURULUŞUNDA YOĞUNLAŞTILAR

Bize 2019 seçimlerinden bu yana bilgiler ulaşıyor. İBB iştirakleri arasında İSPARK, Ağaç A.Ş ve İSPER'de bu yasadışı sol örgütlerin yoğunlaştığını biliyoruz. Bizim bir rakam vermemiz doğru olmaz, İçişleri Bakanlığı'nda bu konuda en doğru veriler mutlaka vardır.

İBB'Yİ İMAMOĞLU YÖNETMİYOR

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde İBB'deki personel alımı ve kadrolaşma ile ilgili bazı rakamlar vermeye çalıştı. Arkasında duran Basın Danışmanı Murat Ongun kendisini 3 kez düzeltmek zorunda kaldı. Ekrem Bey kendi konusuna vakıf bile değil. Bu kadrolaşmalar başkaları tarafından yönetiliyor.