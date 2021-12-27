İBB’deki işe alımlara özel teftiş! Ekrem İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor? Başka illerde de var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye özel teftişle ilgili, "Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Terör örgütüyle bağlantılı kişileri temizlemek önemli" dedi. İBB Ekrem İmamoğlu ise Ankara’da yaptığı açıklamalarda topu farklı yerlere atmaya çalıştı. Peki terörist istihdamı ne anlama geliyor? İBB ne yapmaya çalışıyor? Başka illerde sorun var mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, hukukçu Serdar Öktem ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.

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