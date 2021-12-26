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Son dakika: İçişleri Bakanlığından İBB'ye denetleme açıklaması

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Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından İBB’ye denetleme açıklaması

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığından ''İBB'ye denetleme'' açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''İBB'de istihdam edilenlerden bazıları FETÖ ile iltisaklı'' denildi.

İçişleri Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İşbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." denildi.

İçişleri’nden ‘’İBB’ye denetleme’’ açıklaması İÇİŞLERİ'NDEN ''İBB'YE DENETLEME'' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı açıklama şu şekilde:

PKK, DHKP-C,MLKP, MKP, FETÖ...
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

İDDİA VE TESPİTLER ÖZEL TEFTİŞİN KAPSAMINDA
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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