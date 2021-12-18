Son dakika: CHP'li İBB terör yuvasına döndü: FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermişler! Örgütteki görevleri bakın neydi
Son dakika haberine göre Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine yerleştirdiği terörle ilintili şahıslar, tek tek deşifre oluyor. PKK ve FETÖ'den sabıkalı yüzlerce kişiyi İBB'de rahat koltuklara oturtan İmamoğlu ve yönetiminin bir skandalı daha patlak verdi. İBB'de işe alınan FETÖ üyeleri arasındaki iki kişinin, FETÖ'nün örgüt evlerinde TSK'ya eleman sızdırmak için mahrem abilik yapan isimler olduğu ortaya çıktı. Bunların yanında TSK'dan atılan ve adli kontrol kararı uygulanan örgüt üyesi üsteğmenin de İBB'de mesaide olan isimler arasında.
İşçi haklarından her platformda bahseden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 bin 312 kişiyi işten attıktan sonra İBB'ye yeni isimleri aldı. İBB'nin bu işçi kıyımı sonrasında iştirak şirketlerine aldığı isimlerin sicilleri ise kabarık çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgüt bağlantılı isimlerin İBB'de işe alındığını açıklamasının ardından birçok isim deşifre edildi. İBB'deki PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ terör örgütü üyelerinin deşifre olmasına rağmen hem İmamoğlu hem de CHP'deki suskunluk sürüyor.
İBBDE iŞE ALINAN FETÖ EV ABİSİ OKTAY T.
FETÖ'NÜN MAHREM ABİLERİNİ DE İŞİ ALMIŞLAR
İBB'nin Personel yönetim şirketinde işe alınan isimlerden Musa Ç.'nin örgüte eleman yetiştiren mahrem abilerinden olduğu belirlendi. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifade veren bir zanlı Musa Ç.'nin FETÖ içerisinde Murat kod ismini kullandığını, askeri lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere ev abiliği yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Oktay T., İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Şirketinde işe alındı.FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli Oktay T.'nin "FETÖ/PDY içerisinde ev abisi olarak görev yaptığı" şeklinde ifade verdi.
İBBDE İŞE ALINAN DHKP-C BAGLANTILI MURAT K.
ADLİ KONTROL ALAN ESKİ ÜSTEĞMEN İBB'DE
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ordudan atılan Mustafa G.'de İBB'de işe alınan isimler arasında yer aldı. Mustafa G. İBB iştiraki olan İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi şirketinde işe alındı. Üsteğmen olarak görev yaparken TSK'dan ihraç olan zanlı, gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararı şartı uygulanan eski üsteğmen hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifada veren iki örgüt üyesi Mustafa G.'nin "FETÖ/PDY içerisinde örgüt evlerine gittiği, ev abisi/sorumlusu olarak görev yaptığını" anlattı.
İBB'DE İŞE ALINAN FETÖ ÜYESİ ESKİ ÜSTEĞMEN MUSTAFA G.
OTOBÜS DURAĞINA DHKP-C FLAMA ASAN ZANLI DA İBB'DE
İBB'de iş başına yapan isimlerden Mustafa K. İstanbul Piyalepaşa İETT otobüs durağına "DHKP/C" ibareli flama asan isimlerden. 1997 Aralık ayında İstanbul/Okmeydanı bölgesinde kanunsuz gösteri yapılarak, yola molotof kokteyl atılıp, pankart asılması, 20 Mayıs 1998'de Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı ışıklardaki üst geçide "DHKP/C" ibareli bomba süsü verilmiş pankart asılması eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa K., bunların yanında örgüte yönelik 23 Mayıs 1998'de yapılan operasyonlarda da gözaltına alındı. Mustafa K. da 24 Mayıs 2021 itibariyle İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret şirketinde (İSTAÇ) aktif olarak çalışan isimlerden.
İBB'DE İŞE ALINAN FETÖ EV ABİSİ MUSA C.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28. Dönem POMEM ilanı ne zaman çıkacak? 2022 yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- iPhone zammı dudak uçuklattı! 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni fiyat listesi...
- İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji'den "Sibirya soğukları" uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?
- Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?
- Yılbaşı bileti ne kadar 2021-2022? Tam, yarım ve çeyrek bilet kaç para, yılbaşı bileti nereden, nasıl alınır? İşte yılbaşı bileti fiyatları 2022…
- KYK Aralık ayı bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi yattı mı?
- Guinness Dünya Rekorlarına göre Hintli Karate Nataraj ellerini kullanmadan ağzında kaç tane pipet tutabilmiştir?
- Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı? Engelli ve evde bakım maaşı...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları tarihi belli oldu mu?
- Kurtlar Vadisi'nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra...