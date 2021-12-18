Son dakika: CHP’li İBB terör yuvasına döndü: FETÖ’nün mahrem abilerine de iş vermişler! Örgütteki görevleri bakın neydi

İşçi haklarından her platformda bahseden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 bin 312 kişiyi işten attıktan sonra İBB'ye yeni isimleri aldı. İBB'nin bu işçi kıyımı sonrasında iştirak şirketlerine aldığı isimlerin sicilleri ise kabarık çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgüt bağlantılı isimlerin İBB'de işe alındığını açıklamasının ardından birçok isim deşifre edildi. İBB'deki PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ terör örgütü üyelerinin deşifre olmasına rağmen hem İmamoğlu hem de CHP'deki suskunluk sürüyor.