"Pitbull"un saldırdığı Asiye Ateş'in suratı ve vücudu eski estetiğine kavuşacak mı? Prof. Dr. Ömer Özkan A Haber'de duyurdu

ASİYE ATEŞ'İN NORMALE DÖNÜŞÜ NE KADAR SÜRECEK?

"Bir dizi (operasyon) sürecek" diyen Prof. Dr. Ömer Özkan, "Hastamızı normale en yakın ne yapabiliyoruz onun için uğraşıyoruz. Önceliğimiz sağlık ve onu yaşamda tutmak. Daha sonrasında bunu normale, topluma karışabilecek ölçüde eskisini aratmayacak şekilde bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz gücümüzün yettiği sürece. Ama aylar, bir kaç yıl sürecek bir operasyondur." ifadelerine yer verdi.

