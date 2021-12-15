İBB’de terör yuvalanması genişliyor! Bakın kimlere rahat koltuklar vermişler?

Taylan Özgür S. DHKP/C terör örgütü içerisindeki faaliyetleri sebebi ile tutuklanarak ölüm orucu eylemlerine devam eden avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'in, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara istinaden, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi amaçlı yatırılmaları sebebiyle, 24 Ağustos 2020'de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında gözaltına alındı. 12 Mart 2021 itibariyle Taylan Özgür S. İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe başladı.



DHKP-C üyesi Umut K., DHKP/C terör örgütü yapılanması Grup Yorum'un İstanbul Fatih Yenikapı miting alanında 17 Nisan 2016 tarihinde "Ekmek Adalet ve Özgürlük için 6. Bağımsız Türkiye Konseri" sloganı ile konser etkinliği düzenleme talebinin kabul edilmemesi üzerine, İstanbul/Maltepe'de slogan atarak yürüyen grup içerisinde gözaltına alındı. Umut K., Nisan 2021 itibariyle İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe başladı.

UMUT K.