İBB'de terör yuvalanması genişliyor! Bakın kimlere rahat koltuklar vermişler?
Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun İBB'ye yerleştirdiği terörle ilintili şahıslar, tek tek deşifre oluyor. PKK ve FETÖ'den sabıkalı yüzlerce kişiyi İBB'de rahat koltuklara oturtan İmamoğlu ve yönetiminin bir skandalı daha patlak verdi.
Seyhan A. Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği üyelerinin 25 Kasım 1997'de verdikleri ifadeler sonucu örgütle iltisaklı olduğu gerekçesi ile aynı tarihte İstanbul'da gözaltına alındı. 2 Aralık 1997'de sevk edildiği DGM'ce tutuklandı. Maltepe'de boş arsa duvarına, Halk Kültür Merkezleri (HKM) amblemi bulunan yasa dışı afişleri izinsiz olarak yapıştırdığı gerekçesiyle 189 adet afiş ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Seyhan A., 19 Kasım 2020 itibariyle İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'nde işe alındı.
SEYHAN A.
CEZAEVİ KAYITLARINI DA GÖRMEMİŞLER
DHKP-C üyesi Ümit B., Tunceli Polis Uygulama noktasında çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilen DHKP/C terör örgütü mensubu Oğuz Meşe ile ilgili 15 Aralık 2016'da İstanbul'da düzenlenen anma etkinliğinde "Halk Savaşçısı Oğuz Meşe Ölümsüzdür!" ibareli Halk Cephesi imzalı pankart asma eyleminde gözaltına alındı. 19 Aralık 2016'da tutuklandı. 16 Şubat 2017'de tahliye olan Ümit B., 5 Temmuz 2021 itibariyle İBB iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de işe alındı.
TAYLAN ÖZGÜR S.
Taylan Özgür S. DHKP/C terör örgütü içerisindeki faaliyetleri sebebi ile tutuklanarak ölüm orucu eylemlerine devam eden avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'in, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara istinaden, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi amaçlı yatırılmaları sebebiyle, 24 Ağustos 2020'de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında gözaltına alındı. 12 Mart 2021 itibariyle Taylan Özgür S. İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe başladı.
DHKP-C üyesi Umut K., DHKP/C terör örgütü yapılanması Grup Yorum'un İstanbul Fatih Yenikapı miting alanında 17 Nisan 2016 tarihinde "Ekmek Adalet ve Özgürlük için 6. Bağımsız Türkiye Konseri" sloganı ile konser etkinliği düzenleme talebinin kabul edilmemesi üzerine, İstanbul/Maltepe'de slogan atarak yürüyen grup içerisinde gözaltına alındı. Umut K., Nisan 2021 itibariyle İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe başladı.
UMUT K.
Deniz Y., İstanbul Üniversitesi'nde 16 Mart 1978 tarihinde meydana gelen patlamada ölen şahısları anmak amacıyla 16 Mart 1998 tarihinde düzenlenen kanunsuz etkinlik sonucunda gözaltına alındı. Yine Bolu İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Kenan Mak'ın ölümüne ilişkin, sol/sosyalist gruplar organizesinde Sakarya Üniversite Kampüsü'nde 17 Mayıs 1998 tarihinde düzenlenen eylemde gözaltına alındı. Sol/sosyalist gruplar organizesinde Trabzon'da 16 Aralık 2000 tarihinde F Tipi Cezaevlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemde gözaltına alındı.
ÜMİT B.
Boğaziçi Üniversitesi rektör atmasını protesto etmek amacıyla 11 Şubat 2021 tarihinde "Demokratik ve Özerk Üniversite Haktır" adı altında yayınlanan bildiride adı geçen Deniz Y., 15 Ocak 2020 itibariyle İstanbul Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim şirketinde işe başladı.
DENİZ Y.
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