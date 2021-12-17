İBB kadrolarına PKK'lı isimleri dolduran Ekrem İmamoğlu'na vatandaş tepki gösterdi
Son dakika haberleri... Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği CHP'li İBB'nin kadrolarına PKK'lıları doldurması vatandaşın büyük tepkisini çekiyor. Söz konusu tepkilere bir yenisi daha eklendi. Kayseri'de bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Söz konusu iddiaları soran vatandaş İmamoğlu'ndan açıklama isteyerek 'kanıma dokunuyor' dedi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde DHKP-C FETÖ ve PKK'lı teröristler ve terör bağlantılı isimlerin işe alındığı ortaya çıktı.
Gündeme bomba gibi düşen haberler sonrası Kayseri'de bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
"KANIMIZA DOKUNUYOR"
Ekrem İmamoğlu Kayseri'de 27 Mayıs ve Kazancılar çarşı esnafını ziyaret etti.
Bir esnaf Ekrem İmamoğlu'na, "Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var. Kanımıza dokunuyor. Zoruma gidiyor. Bir açıklama yapın" dedi.
'Hayır almadık' şeklinde net bir yanıt veremeyn İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirerek, "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak devlet niye gelip tutuklamıyor onu." yanıtını verdi.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta Meclis'te yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında belediyeye 33 bin kişi alındığını bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.
Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullandı.
Buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne demiş sayın bakan? 'İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 575 kişi çalışıyor' dedi. Gelip o 575 kişiyi alacaklar sandım. Terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak sonuçta. Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil" dedi.
İşte İBB'de yuvalanan terör bağlantılı isimlerin bazıları:
(EYYÜP Ç.)
O İSİMLERE ULAŞILDI
Bakan Soylu'nun terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından o isimlere ulaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinin PKK dağ kadrosunun şubesi gibi kullanıldığı tespit edildi.
Burada çalışan Ömer K.'nin dağ kadrosuna 2013'de katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi.
(VEYSİ A.)
Aynı şirkette çalışan Mustafa K., İSPER'de çalışan Serbun Yurtsever gibi 7 isminde PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı.
Daha sonra İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya üzerinden, "'İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var' dendi.
İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.
(SEVTAP A.)
26 KASIM'DA GÖZALTINA ALINMIŞ
Belediye sözcüsünün haberinin olmadığı İBB'ye PKK kadrosundan alınan yeni isimlere ulaşıldı.
İBB Başkanı İmamoğlu ve Sözcüsünün haberinin olmadığı belediyenin iştiraki İSPER İstanbul Personel Yönetim şirketi çalışanı Sevtap A.'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunmasının ifade ve teşhislerle belirlenmesinin ardından 26 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı.
(MELİKŞAH K.)
Yine İSPER İstanbul Personel Yönetim Şirketi çalışanlarından Melikşah K.'nın PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten isimlerden olduğu, iki kez gözaltına alındığı, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketi çalışanlarından Eyyüp Ç.'nin ise PKK'nın dağ kadrosundan olan elemanlarına yardım ve yataklık eden isimlerden olup 31 Temmuz 2017 ve 13 Eylül 2019 tarihleri arasında cezaevine kaldığı öğrenildi.
(TURAN A.)
İBB'NİN PEYZAJ ŞİRKETİNDE PKK'NIN YÖNETİCİSİ VAR
Yine İBB'nin Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri San. Tic. A.Ş'de çalışan Veysi A.'nın PKK/KCK terör örgütünün Siyasal Alan yapılanmasına üst düzey yönetici yetiştirmek maksadı ile Siyaset Akademileri adı altında örgütsel eğitimlere katıldığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca, İBB'nin iştiraki İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de Halkla İlişkiler Görevlisi olarak çalışan Turan A.'nın geçmiş dönemlerde terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, terör örgütü propagandasından 3 ayrı defa adli işlem gördüğü öğrenildi.
İBB'ye FETÖ kontenjanından alınan isimlere de ulaşıldı.
ADETA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVASI OLDU
Sabah'ın haberine göre, örgüt üyelerinin adeta yuvası olan belediyenin iştiraki personel yönetim şirketine ordudan atıldıktan sonra FETÖ soruşturmalarında tutuklanıp cezaevinden çıkan bir eski üsteğmen ile polis akademisinden atılan ve ev abiliği yapan isimlerin alındığı ortaya çıktı.
* Eski Üsteğmen Ahmet Ç.: Mahrem imamlarla görüştü. Bir süre cezaevinde kaldı, ordudan atıldı. İSPER'de işe alındı.
AHMET Ç.
TAHİR Ö.
* Belletmen Tahir Ö: 4 şüphelinin ifadesinde ismi geçti, adli işlem yapıldı. İstanbul Güvenlik'te işe alındı.
SAİT D.
* Polis Akademisi Öğrencisi Sait D.: Emniyete sızdırılmaya çalışıldı. Deşifre olunca akademiden atıldı. İSPER'de işe alındı.
ORDUDAN ATILDI, İBB'DE İŞE BAŞLADI
İBB'de FETÖ'ye ayrılan kontenjandan işe başlayan isimlere ulaşıldı. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında olduğu deşifre edilen ve iki şüphelinin ifadesinde örgüt evlerinde mahrem imamlarla görüştüğü ortaya çıkan Ahmet Ç. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan eski üsteğmen ordudan da atıldı. Ahmet Ç., İBB'nin iştiraki personel yönetim şirketinde işe alındı. FETÖ'nün Emniyet teşkilatına sızdırmaya çalıştığı polis akademisi öğrencileri arasında yer alan Sait D., de deşifre olduktan sonra akademiden atıldı. Sait D., İBB'nin personel şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı.
ÖNDER G.
* Önder G.: Boğaziçi Tesis Yönetim'de işe alındı.
FETÖ BELLETMENLERİ İBB'DE
Bayram A., FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 farklı şüphelinin ifadesinde örgüt evlerinde "ev abiliği" yaptığı şeklinde ifadelerde adı geçti. Örgüt üyesi olan Bayram A. da İBB'nin personel şirketine alındı. Önder G. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ifadesinde ev abisi olduğunu ve örgüte ait yurtta belletmenlik yaptığını belirtmesinin ardından deşifre oldu. Adli işlem yapılan Önder G, İBB'nin iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret şirketinde restorasyoncu olarak göreve başlatıldı. Yine örgüt yurtlarında belletmen olduğuna dair 4 şüphelinin hakkında ifade verdiği ve adli işlem yapılan Tahir Ö. de belediye iştiraki İstanbul Güvenlik şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı.
BAYRAM A.
* Ev abisi, belletmen Bayram A.: Adli işlem yapıldı. İSPER'de işe alındı.
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