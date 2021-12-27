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Ekrem İmamoğlu'na yanındayız mesajı veren 4 isim

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Giriş: 27.12.2021 08:31
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Bu saatten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu millete emanettir." paylaşımı üzerine, "İmamoğlu'nun millete hizmet ettiğini görmedik. Selahattin Demirtaş'a sahip çıkıyor. Pervin Buldan'la fidan dikiyor... Terör nedeniyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına geçmiş olsuna gidiyor. Sadece HDP'ye hizmet ediyor, HDP'ye emanet edin." diyerek bir video kolajı paylaştı... İşte Özalan'ın o paylaşımı...
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