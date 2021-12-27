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PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ… CHP’li belediyeler kimlere emanet?

A Haber
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Giriş: 27.12.2021 09:19
Son dakika haberi... Seçim döneminde verdikleri sözleri tutmayıp işçileri ekmeğinden eden İBB, boşalttığı kadroları terörle iltisaklı kişilerle doldurdu. İstanbul'a yatırım da yapmayan İBB'nin borcu 60 milyar lirayı geçti. AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP’li belediyeler kimlere emanet? CHP'Lİ BELEDİYELER KİMLERE EMANET?
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