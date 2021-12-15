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PKK ve DHKP-C'den sonra FETÖ'cüler de İBB'de! Canlı yayında sert tepki: Bu millete yapılan en büyük ihanettir!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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PKK ve DHKP-C’den sonra FETÖ’cüler de İBB’de! Canlı yayında sert tepki: Bu millete yapılan en büyük ihanettir!

Son dakika haberi... İBB kadrosundaki 557 kişi terör örgütleriyle bağlantılı çıktı. Daha önce PKK, DHKP-C derken şimdi de FETÖ'cüler deşifre oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. İBB'deki skandala sert tepki gösteren Ödünç, "Bu tür çalışmaların yapılması bu millete yapılan en büyük ihanettir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de terör örgütü PKK ve DHKP-C'den sonra, FETÖ ile bağlantılı kişilerin de işe alındığı ortaya çıktı. İBB'nin önemli kadrolarında işe başlatılan FETÖ'cüler arasında Emniyet ve TSK'dan ihraç edilenlerin, örgüt içinde ev abiliği yapanların da olduğu tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ortaya çıkmıştı.

İBB'de yeni bir skandalın daha perdesi aralandı. PKK, DHKP-C derken, şimdi de FETÖ'cülere kritik birimlerde görev verildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019'daki yerel seçimlerin ardından, terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığını açıklamıştı.

Adeta terör örgütlerinin yuvası haline gelen İBB'deki bazı FETÖ'cülerin isimlerine ulaşıldı. Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre, ordudan atıldıktan sonra FETÖ soruşturmalarında tutuklanıp cezaevinden çıkan bir eski üsteğmen ile polis akademisinden atılan ve ev abiliği yapan isimlerin alındığı ortaya çıktı.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. İşte o açıklamalardan satır başları;

"EN BÜYÜK İHANET"

Hem üzülüyoruz hem kızıyoruz. Bu tür çalışmaların yapılması bu millete yapılan en büyük ihanettir. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız Emniyet güçlerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Teröre bulaşmış terör unsurunun bu milletin belediyesinde bu kurumlarında çalışmaya hakkı yoktur.

TBMM'DE ŞAHİT OLUYORUZ

Bizler de burada TBMM'de canlı şahidi oluyoruz. Nasıl bir ittifak biz de bunun adını koyamıyoruz. Acı bir şekilde biz de burada şahit oluyoruz ama aziz milletimiz bu yönde vakarlı duruşuyla gereken dersi verecektir.

Bu millete yapılan en büyük ihanettir! "BU MİLLETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETTİR!"

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