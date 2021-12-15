PKK ve DHKP-C’den sonra FETÖ’cüler de İBB’de! Canlı yayında sert tepki: Bu millete yapılan en büyük ihanettir!

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. İşte o açıklamalardan satır başları;

"EN BÜYÜK İHANET"

Hem üzülüyoruz hem kızıyoruz. Bu tür çalışmaların yapılması bu millete yapılan en büyük ihanettir. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız Emniyet güçlerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Teröre bulaşmış terör unsurunun bu milletin belediyesinde bu kurumlarında çalışmaya hakkı yoktur.

TBMM'DE ŞAHİT OLUYORUZ

Bizler de burada TBMM'de canlı şahidi oluyoruz. Nasıl bir ittifak biz de bunun adını koyamıyoruz. Acı bir şekilde biz de burada şahit oluyoruz ama aziz milletimiz bu yönde vakarlı duruşuyla gereken dersi verecektir.