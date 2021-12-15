PKK ve DHKP-C'den sonra FETÖ'cüler de İBB'de! Canlı yayında sert tepki: Bu millete yapılan en büyük ihanettir!
Son dakika haberi... İBB kadrosundaki 557 kişi terör örgütleriyle bağlantılı çıktı. Daha önce PKK, DHKP-C derken şimdi de FETÖ'cüler deşifre oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. İBB'deki skandala sert tepki gösteren Ödünç, "Bu tür çalışmaların yapılması bu millete yapılan en büyük ihanettir." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de terör örgütü PKK ve DHKP-C'den sonra, FETÖ ile bağlantılı kişilerin de işe alındığı ortaya çıktı. İBB'nin önemli kadrolarında işe başlatılan FETÖ'cüler arasında Emniyet ve TSK'dan ihraç edilenlerin, örgüt içinde ev abiliği yapanların da olduğu tespit edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ortaya çıkmıştı.
İBB'de yeni bir skandalın daha perdesi aralandı. PKK, DHKP-C derken, şimdi de FETÖ'cülere kritik birimlerde görev verildiği ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019'daki yerel seçimlerin ardından, terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığını açıklamıştı.
Adeta terör örgütlerinin yuvası haline gelen İBB'deki bazı FETÖ'cülerin isimlerine ulaşıldı. Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre, ordudan atıldıktan sonra FETÖ soruşturmalarında tutuklanıp cezaevinden çıkan bir eski üsteğmen ile polis akademisinden atılan ve ev abiliği yapan isimlerin alındığı ortaya çıktı.
AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. İşte o açıklamalardan satır başları;
"EN BÜYÜK İHANET"
Hem üzülüyoruz hem kızıyoruz. Bu tür çalışmaların yapılması bu millete yapılan en büyük ihanettir. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız Emniyet güçlerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Teröre bulaşmış terör unsurunun bu milletin belediyesinde bu kurumlarında çalışmaya hakkı yoktur.
TBMM'DE ŞAHİT OLUYORUZ
Bizler de burada TBMM'de canlı şahidi oluyoruz. Nasıl bir ittifak biz de bunun adını koyamıyoruz. Acı bir şekilde biz de burada şahit oluyoruz ama aziz milletimiz bu yönde vakarlı duruşuyla gereken dersi verecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Aralık altın yorumları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları ve son gelişmeler
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri belli oldu mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Lisans başvurusu...
- KYK burs ve kredi sorgulama ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs sorgulaması...
- Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL zam alacak? İşte yeni rakamlar...
- TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu, açıklama geldi mi? TikTok kapanıyor iddiaları...
- Bekçi alımı 2021 olacak mı, var mı? PA EGM 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
- 90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...
- Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatar, belli oldu mu? Bakan tarih verdi...
- ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...
- Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 14 Aralık’ta hangileri? Evde bakım maaşı kaç ilde yattı?