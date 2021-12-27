Etiketler neden güncellenmiyor? İndirim yalanını ortaya atan kimler? Vatandaşa kim oyun oynuyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi tedbir paketinin ardından dolarda yüzde 40 düşüş yaşandı ancak bu durum etiketlere yansımadı. Hafta sonu yapılan denetimlerde 5 markete cezalar kesildi. Peki doların düşüşü etiketlere neden yansımıyor? Etiketlerde neden güncelleme geç oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan ifadeleri:
"Ticaret Bakanlığı vatandaşı kandıran ve fahiş fiyat uygulayanlara ceza kesip 5 marketin ismini açıkladı. Markaların da açıklanmasını bekliyorum. Hileli ürün verenler de ortaya çıkmalı. Biz onları bilelim diye ben bu çağrımı yineliyorum.
Kurdaki düşüşle birlikte göstermelik harekete oldu etiketlerde. İş örgütlerinin başkanları çıkıp açıklama yaptı. Ancak bu açıklamayı yapan başkanların kendi firmalarında bile indirim yok. Ben bu başkanlara ulaşıp indirim yapan firmaların isimlerini istedim ekrandan söylemek için ama cevap olarak 'bir veri yok elimizde' dediler.
Bu iş göstermelik olmasın. Kim olursa olsun gazetelerde koca koca indirim haberi çıkanlar indirim yapmadı. Bizler tüketici olarak indirim yapanları alkışlayalım indirim yapmayanlara da gereken cezayı yine tüketici olarak keselim.
Etiket kağıtlarına bile zam yapmışlar yüzde 50 civarında. Onu bile yapmışlar ve esnaf eliyle yazı yazıyor. O kadar çok değiştiriyorlar ki bu değişime yetişemiyorlar. Bu da zam yaptıklarının bile itirafıdır.
Bu süreçte kiraları da çok konuştuk. Ev sahiplerinin özellikle emlakçıların baskısıyla kiracılar üzerindeki etkilerini çok dile getirdik. Öyle kolay değil bu işler. 5 yıl dolmadan kira tespit davası açılmıyor. 5 yıldan sonra ancak emsal kiralara bakılabilir. Oraya da bir müdahale gerekiyor. Doların yükselmesiyle kira artışı yapanlar var.
Ben şimdiden söylemek istiyorum. Dolar yüzde 40 düştü. Ev sahibinin, market sahibinin, marka sahibinin ve iş örgütlerinin başkanlarının haberi olsun dolar düştü. 5 markete ceza kesilmesi çok önemli. Hiç ihtiyaç olmadığı halde beyaz et, kırmızı et ve süt ürünlerine ihtiyaç olmadığı halde zam yapmışlar. Burada artık vicdanların kendine gelmesi gerekir."
BENZİN FİYATLARI (20 ARALIK)
ÜLKE EURO/LİTRE
HOLLANDA 1,96
NORVEÇ 1,79
YUNANİSTAN 1,74
İTALYA 1,72
İNGİLTERE 1,72
ALMANYA 1,66
İSPANYA 1,48
MACARİSTAN 1,29
POLONYA 1,24
BULGARİSTAN 1,19
TÜRKİYE 0,89
ELEKTRİK FİYATLARI (KASIM 2021)
ÜLKE EURO/KWH
İNGİLTERE 0,4030
DANİMARKA 0,3814
İSPANYA 0,2730
YUNANİSTAN 0,2454
FRANSA 0,2238
İSVEÇ 0,2095
POLONYA 0,1717
HIRVATİSTAN 0,1371
MACARİSTAN 0,1059
TÜRKİYE 0,0694
UKRAYNA 0,0538
DOĞALGAZ FİYATLARI (KASIM 2021)
ÜLKE EURO/METREKÜP
İSVEÇ 2, 4759
DANİMARKA 1,9801
İTALYA 1,3236
ALMANYA 1,3151
BELÇİKA 1,3087
FRANSA 1,1034
İNGİLTERE 0,9321
PORTEKİZ 0,8289
HIRVATİSTAN 0,4948
MACARİSTAN 0,3043
UKRAYNA 0,2671
TÜRKİYE 0,1733
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