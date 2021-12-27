Etiketler neden güncellenmiyor? İndirim yalanını ortaya atan kimler? Vatandaşa kim oyun oynuyor?

Kurdaki düşüşle birlikte göstermelik harekete oldu etiketlerde. İş örgütlerinin başkanları çıkıp açıklama yaptı. Ancak bu açıklamayı yapan başkanların kendi firmalarında bile indirim yok. Ben bu başkanlara ulaşıp indirim yapan firmaların isimlerini istedim ekrandan söylemek için ama cevap olarak 'bir veri yok elimizde' dediler.