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Etiketler neden güncellenmiyor? İndirim yalanını ortaya atan kimler? Vatandaşa kim oyun oynuyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Etiketler neden güncellenmiyor? İndirim yalanını ortaya atan kimler? Vatandaşa kim oyun oynuyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi tedbir paketinin ardından dolarda yüzde 40 düşüş yaşandı ancak bu durum etiketlere yansımadı. Hafta sonu yapılan denetimlerde 5 markete cezalar kesildi. Peki doların düşüşü etiketlere neden yansımıyor? Etiketlerde neden güncelleme geç oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan ifadeleri:

"Ticaret Bakanlığı vatandaşı kandıran ve fahiş fiyat uygulayanlara ceza kesip 5 marketin ismini açıkladı. Markaların da açıklanmasını bekliyorum. Hileli ürün verenler de ortaya çıkmalı. Biz onları bilelim diye ben bu çağrımı yineliyorum.

Kurdaki düşüşle birlikte göstermelik harekete oldu etiketlerde. İş örgütlerinin başkanları çıkıp açıklama yaptı. Ancak bu açıklamayı yapan başkanların kendi firmalarında bile indirim yok. Ben bu başkanlara ulaşıp indirim yapan firmaların isimlerini istedim ekrandan söylemek için ama cevap olarak 'bir veri yok elimizde' dediler.

Bu iş göstermelik olmasın. Kim olursa olsun gazetelerde koca koca indirim haberi çıkanlar indirim yapmadı. Bizler tüketici olarak indirim yapanları alkışlayalım indirim yapmayanlara da gereken cezayı yine tüketici olarak keselim.

Etiket kağıtlarına bile zam yapmışlar yüzde 50 civarında. Onu bile yapmışlar ve esnaf eliyle yazı yazıyor. O kadar çok değiştiriyorlar ki bu değişime yetişemiyorlar. Bu da zam yaptıklarının bile itirafıdır.

Bu süreçte kiraları da çok konuştuk. Ev sahiplerinin özellikle emlakçıların baskısıyla kiracılar üzerindeki etkilerini çok dile getirdik. Öyle kolay değil bu işler. 5 yıl dolmadan kira tespit davası açılmıyor. 5 yıldan sonra ancak emsal kiralara bakılabilir. Oraya da bir müdahale gerekiyor. Doların yükselmesiyle kira artışı yapanlar var.

Ben şimdiden söylemek istiyorum. Dolar yüzde 40 düştü. Ev sahibinin, market sahibinin, marka sahibinin ve iş örgütlerinin başkanlarının haberi olsun dolar düştü. 5 markete ceza kesilmesi çok önemli. Hiç ihtiyaç olmadığı halde beyaz et, kırmızı et ve süt ürünlerine ihtiyaç olmadığı halde zam yapmışlar. Burada artık vicdanların kendine gelmesi gerekir."

- YENİ KADEMELİ TARİF DEVREYE GİRİYOR

- ÇOK KULLANAN DAHA ÇOK ÖDEYECEK

- YAKINDA KARADENİZ'DEN YENİ MÜJDE GELEBİLİR

- 40 DOLARA İNEN PETROL 80 DOLARA ÇIKTI

- 130 DOLAR DOĞALGAZ 1300 DOLAR OLDU

- ELEKTRİK FATURASININ YARISI GAZIN 4'TE 3'Ü DEVLETTEN

BENZİN FİYATLARI (20 ARALIK)

ÜLKE EURO/LİTRE

HOLLANDA 1,96

NORVEÇ 1,79

YUNANİSTAN 1,74

İTALYA 1,72

İNGİLTERE 1,72

ALMANYA 1,66

İSPANYA 1,48

MACARİSTAN 1,29

POLONYA 1,24

BULGARİSTAN 1,19

TÜRKİYE 0,89

ELEKTRİK FİYATLARI (KASIM 2021)

ÜLKE EURO/KWH

İNGİLTERE 0,4030

DANİMARKA 0,3814

İSPANYA 0,2730

YUNANİSTAN 0,2454

FRANSA 0,2238

İSVEÇ 0,2095

POLONYA 0,1717

HIRVATİSTAN 0,1371

MACARİSTAN 0,1059

TÜRKİYE 0,0694

UKRAYNA 0,0538

DOĞALGAZ FİYATLARI (KASIM 2021)

ÜLKE EURO/METREKÜP

İSVEÇ 2, 4759

DANİMARKA 1,9801

İTALYA 1,3236

ALMANYA 1,3151

BELÇİKA 1,3087

FRANSA 1,1034

İNGİLTERE 0,9321

PORTEKİZ 0,8289

HIRVATİSTAN 0,4948

MACARİSTAN 0,3043

UKRAYNA 0,2671

TÜRKİYE 0,1733

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