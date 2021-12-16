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İBB terör yuvasına döndü! Canlı yayında çarpıcı açıklama: Sadece İYİ Parti - CHP - HDP değil! Kayıt dışı aktörler...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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İBB terör yuvasına döndü! Canlı yayında çarpıcı açıklama: Sadece İYİ Parti - CHP - HDP değil! Kayıt dışı aktörler...

Son dakika haberi... İBB’deki terörle ilişkili personel listesi her gün artıyor. Peki kadrolar terör örgtüne mi emanet edildi? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, "Adaylık sürecinde destek için sadece kayıtlı aktörler üzerinden gidilmedi." dedi. Yiğitel, "Diyet borcunuzu ödüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör bağlantılı isimlerin listesi her gün artıyor. İstanbul ve İzmir'de 2,5 yılda kimler hangi görevlere getirildi? Terör örgütü yandaşları işe mi alınıyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"PROJE YOK! VAR OLANA SAHİP ÇIKILIYOR"

Daha önce yapılmış işlere çökme yeni bir durum değil. En son Ayamama Deresi'nin bile biz temizledik falan dediler. Ta Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı döneminde temizlenen Haliç'i bile sahipleniyordu neredeyse. Proje üretilmiyor, üretilmediği için de var olana sahip çıkılıyor. Bu etik değil, ahlaki değil. Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu değil miydi temel atmama töreni yaparak bununla övünen. Siyasi tarihte böyle bir örneğini gördük.

KAYIT DIŞI AKTÖRLER ÜZERİNDEN İŞ BİRLİĞİ

Sonuç itibariyle İstanbullular olan bitenin farkında. Diğer taraftan örgütlerle iltisak meselesi… Adaylık sürecinde destek için sadece kayıtlı aktörler üzerinden gidilmedi. Burası çok önemli. Siyasette legal zeminde kayıtlı aktörler üzerinden bir iş birliği yapılmadı. Hem Sayın İmamoğlu hem Sayın Mansur Yavaş hatta Adana, Mersin ve Antalya belediye başkanları adaylık sürecinde İYİ Parti'nin desteği var, HDP'nin desteği var, Demokrat Parti'nin desteği var, evet bu legal zeminde olan siyasi aktörler ve deklare edilmiş bir şey.

KAÇAK FARELERİN DÖNÜŞ BİLETİ...

Fakat şunu zaten söylemelerini bekliyor muyduk? HDP ile iltisaklı olan bir takım illegal örgütlerin desteği var demesini zaten bekleyemezdiniz. Kayıt dışı aktör sırf Erdoğan kaybetsin, AK Parti kaybetsin diye Erdoğan karşıtlığı üzerine hizalanan o siyasi denkleme dahil olan FETÖ'yü nereye koyacağız? O dönem kendi hesaplarında YouTube kanallarında haber sitelerinde mutlaka İmamoğlu Mansur Yavaş kazanmalı diye heyecanlanıp hatta ve hatta kendi dönüş biletlerini yurt dışındaki o kaçak farelerin dönüş biletlerini Erdoğan'ın gidişine göre hazırlayan ve ayarlayan bu aktörlerin herhangi bir dahili yok diyebilir mi ortalama akıl sağlığı yerinde olan biri bile? O yüzden sadece kayıtlı aktörler üzerinden meseleyi okursanız yanılırsınız: Burada sadece İP, CHP, HDP desteğinin ötesinde kayıt dışı aktörler var.

DİYET BORCU ÖDÜYORSUNUZ

Bunu görmezden gelemezsiniz. Siz seçilmişseniz diyet borcunu ödemeyecek misiniz?

Kayıt dışı aktörler niye desteklesin? Bu mesele AK Parti ve Erdoğan meselesi mi? PKK ve FETÖ bir milli güvenlik meselesi değil mi? Partiler üstü bir mesele değil mi? Ülkenin bekasıyla ilişkili değil mi bu nasıl bir cesaret? Ne hakla hangi cüretle tutup bu ülkenin bekası için tehlike unsuru olan bu kayıt dışı aktörleri sistemin içine kripto olarak dahil ediyorsunuz? Niye, diyet borcu ödüyorsunuz. Seçilmenize yardım ettiler. Kapı kapı dolaştılar.

HDP'yi bile söylemiyorlar. HDP hem İstanbul'da hem Ankara'da minibüslerini otobüslerini gezdirdiler Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na oy istemek için.

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