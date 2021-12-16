İBB terör yuvasına döndü! Canlı yayında çarpıcı açıklama: Sadece İYİ Parti - CHP - HDP değil! Kayıt dışı aktörler...

İşte o açıklamalardan satır başları;

"PROJE YOK! VAR OLANA SAHİP ÇIKILIYOR"

Daha önce yapılmış işlere çökme yeni bir durum değil. En son Ayamama Deresi'nin bile biz temizledik falan dediler. Ta Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı döneminde temizlenen Haliç'i bile sahipleniyordu neredeyse. Proje üretilmiyor, üretilmediği için de var olana sahip çıkılıyor. Bu etik değil, ahlaki değil. Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu değil miydi temel atmama töreni yaparak bununla övünen. Siyasi tarihte böyle bir örneğini gördük.

KAYIT DIŞI AKTÖRLER ÜZERİNDEN İŞ BİRLİĞİ

Sonuç itibariyle İstanbullular olan bitenin farkında. Diğer taraftan örgütlerle iltisak meselesi… Adaylık sürecinde destek için sadece kayıtlı aktörler üzerinden gidilmedi. Burası çok önemli. Siyasette legal zeminde kayıtlı aktörler üzerinden bir iş birliği yapılmadı. Hem Sayın İmamoğlu hem Sayın Mansur Yavaş hatta Adana, Mersin ve Antalya belediye başkanları adaylık sürecinde İYİ Parti'nin desteği var, HDP'nin desteği var, Demokrat Parti'nin desteği var, evet bu legal zeminde olan siyasi aktörler ve deklare edilmiş bir şey.