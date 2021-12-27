27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK, DHKP-C ve FETÖ’cüler İBB’ye nasıl alındı? Hukuki boyutu ne?

PKK, DHKP-C ve FETÖ’cüler İBB’ye nasıl alındı? Hukuki boyutu ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 12:38
İçişleri Bakanlığı İBB’ye işe alımlarla ilgili özel teftiş başlattı. CHP'li büyükşehir belediyeler terörle iltisaklı kişileri neden işe alıyor? Hukukçu Dr. Mehmet Sarı, Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarı, hukuki boyutunu anlatarak “İstanbul halkına karşı yapılan çok büyük bir kötülük” dedi. Oruç, “Burada ciddi anlamda bir mali zararla da karşı karşıyayız.” dedi. Avşar ise “CHP artık milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. CHP bu ülkeyi nereye götürmek istiyor? İstanbullular için de Türkiye için de büyük bir tehlikedir.” şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İBB’ye nasıl alındılar? Hukuki boyutu...
İBB’ye nasıl alındılar? Hukuki boyutu...
Asiye’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Asiye’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Teröre geçit yok yürüyüşü
Teröre geçit yok yürüyüşü
Rakamları verip kayıtları gösterdi!
Rakamları verip kayıtları gösterdi!
İBB’deki işe alımlara özel teftiş
İBB’deki işe alımlara özel teftiş
3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Dışişleri’nde 2021 değerlendirmesi
Dışişleri’nde 2021 değerlendirmesi
İstiklal şairine büyük özlem
İstiklal şairine büyük özlem
CHP’li belediyeye sıfır zam isyanı
CHP'li belediyeye sıfır zam isyanı
Köprüye pankart astılar
Köprüye pankart astılar
Yunanistan neye hazırlanıyor?
Yunanistan neye hazırlanıyor?
Kılıçdaroğlu’na diktatör eleştirisi
Kılıçdaroğlu’na diktatör eleştirisi
Daha Fazla Video Göster