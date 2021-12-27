PKK, DHKP-C ve FETÖ’cüler İBB’ye nasıl alındı? Hukuki boyutu ne?

İçişleri Bakanlığı İBB’ye işe alımlarla ilgili özel teftiş başlattı. CHP'li büyükşehir belediyeler terörle iltisaklı kişileri neden işe alıyor? Hukukçu Dr. Mehmet Sarı, Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarı, hukuki boyutunu anlatarak “İstanbul halkına karşı yapılan çok büyük bir kötülük” dedi. Oruç, “Burada ciddi anlamda bir mali zararla da karşı karşıyayız.” dedi. Avşar ise “CHP artık milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. CHP bu ülkeyi nereye götürmek istiyor? İstanbullular için de Türkiye için de büyük bir tehlikedir.” şeklinde konuştu.

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