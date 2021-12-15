Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı! İşte CHP’li İBB, ABB ve İzmir’in Sayıştay raporu

USULSÜZ İHALELER ANKARA'YI BATIRDI

CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mali tablodaki olumsuz durum şu başlıklarla yer aldı: HALK EKMEK: Ankara Halk Ekmek'te yükleniciler un temininde sıkıntı yaşadıklarını ve sözleşmeleriyle taahhüt ettikleri un tedarikini sağlayamayacaklarını belirterek sözleşmelerini feshetmek istedi. %80 feshedildi. Yüklenicilerle yeni sözleşmeler imzalandı. Ancak daha önce yüklencilerin yerine getiremeyeceğini bildirdiği un miktarından daha fazla miktarlarda anlaşmalar imzalanması raporda "anlaşılır" bulunmadı.

KAPALI TEKLİF İHALE

İhaleleri şeffaf yaptığını iddia eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı teklif usulü işlemleri raporda yer aldı. Sayıştay, ABB'nin katılımın kısıtlandığı kapalı teklif usulü ihalelerle istediği kişi ve şirketleri alt kiracı olarak belirlediğini tespit etti.



KÖMÜR İHALESİ USULSÜZ

ABB tarafından her sene gerçekleştirilen ve rutin hale gelmiş olan kömür alımı ve dağıtılması işi de pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihalede de hülle yöntemi kullanıldı. 50 bin ton kömür alımı ve dağıtımı işi için belli firmalara davet yazıldı. En düşük teklifi veren firma defalarca reddedildi. Kömür miktarı da 38 bin 25 tona düşürüldü. En düşük teklifi veren firma ihaleye davet edilmedi. İhaleyi, belediye şirketi aldı işi de bir alt firmaya yaptırdı.

PANDEMİ BAHANE OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Plent- Miks Temel ve İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapım İşi'nde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Raporda ihale bedelinin 92 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. Pandemi gereçkçe gösterilip ihalenin usulsüz yapıldığı anlatıldı.

ANFA BATIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu ANFA, yüksek miktarda zarar ediyor. ABB'ye yapılan işler karşılığındaki hakedişler zamanında alınamadı, şirket, vergi ve SGK borçlarını dahi zamanında ödemiyor. ANFA'nın ödenemeyen 105.094.632,98 TL vergi borcu için yapılandırmaya gidildiği halde toplam borç 127.129.743,48 TL'ye çıktı.