İstanbul’da en pahalı mezar yeri ücreti 41 bin lira olarak belirlendi | İBB 2022 yılı mezar yeri ücret fiyat listesi açıklandı

Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 18 bin 700 liradan 20 bin 570 liraya, boş mezar yeri bedeli ise 37 bin 400 liradan 41 bin 140 liraya yükseltildi. Çocuk cenazesi için yer bedeli ise geçtiğimiz yıl uygulanan bedel olan 6 bin 600 lirada sabit tutuldu.

Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar gibi ikinci grupta yer alan mezarlıklarda 1200 lira olan yer bedeli değiştirilmezken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin 500 liradan 8 bin 250 liraya, boş mezar yeri bedeli 15 bin liradan 16 bin 500 liraya yükseltildi. 1200 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise değiştirilmedi.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi üçüncü grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, boş mezar yeri 5 bin liradan 5 bin 500 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 500 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.

Daha önce köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu dördüncü grupta ise cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1200 liradan 1320 liraya, boş mezar yeri 2 bin 400 liradan 2 bin 640 liraya yükseltildi.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 800 liradan 5 bin 280 liraya, boş mezar yeri 7 bin 800 liradan 8 bin 580 liraya çıktı.