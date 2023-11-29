Elektrikli otomobillerde yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı devrede: Satış yapmak için yeni şartlar getirildi...

İşte aranan o şartlar:

TSE BELGELENDİRİLECEK

İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

BAKIM YAPACAK KİŞİLERDEN BELGE İSTENECEK

Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması şartı aranacak.