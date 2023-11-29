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Elektrikli otomobillerde yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı devrede: Satış yapmak için yeni şartlar getirildi...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Elektrikli otomobillerde yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı devrede: Satış yapmak için yeni şartlar getirildi...

Ticaret Bakanlığı elektrikli araç ithalatına ilişkin düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımlarken elektrikli otomobillerle ilgili yeni değişiklikler yapıldı. Özellikle son dönemde Çin üzerinden gelen ve hiçbir parça, servis tedariği garantisi olmayan araçlar için geçerli olacak bu kurallar vatandaşın mağduriyetinin önüne geçecek. İşte detaylar...

Son dönemde özellikle Çin üzerinden farklı markalar Türkiye'de satış gerçekleştirirken bazı markalar bakım-onarım için özel servislerle anlaşarak satış sonrası destek hizmetinde vatandaşı mağdur ediyordu.

Ticaret Bakanlığı elektrikli araç ithalatına ilişkin düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı.

İZİN BELGESİ ŞART OLACAK

Ticaret Bakanlığı yaptığı düzenleme ile birlikte, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen "İzin Belgesi" aranacak.

30 GÜN İÇERİSİNDE...

İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecek.

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için birçok şartların 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekiyor.

İşte aranan o şartlar:

TSE BELGELENDİRİLECEK

İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

BAKIM YAPACAK KİŞİLERDEN BELGE İSTENECEK

Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması şartı aranacak.

ÇAĞRI MERKEZİ ZORUNLULUĞU

İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi gerekecek.

TEMSİLCİLİK ŞARTI

İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması sağlanacak.

BATARYA SİSTEMİ DETAYI

Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi koşullarının bir arada sağlanması gerekecek.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Resmi Gazete yayımlanan düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra şartları sağlamayan markalar Türkiye'de satış yapamayacak.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ithalat rejimi kararına dayanılarak hazırlanan İthalat Tebliğlerinde, gerekli güncellemelerin taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması amaçlarıyla ilgili kurumlar ile istişare içerisinde yapılmakta olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Bu kapsamda sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtların Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı menşeli olmayanların ithalatında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 'İzin Belgesi'nin aranması bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)' ile kararlaştırılmıştır. Söz konusu Tebliğ ile karbon emisyonunun azaltılması ve sürdürülebilir enerji temini kapsamında önemli yere sahip elektrikli araçların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerekli kriterlerin getirilerek, söz konusu elektrikli araçlarla ve birlikte oluşturacağı ekosistemin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam ve tüketicinin korunması hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecektir."

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