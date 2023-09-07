536 bin TL indirim yapıyor! Peugeot ÖTV indirimli araç modeli ve fiyat listesi belli oldu!
Peugeot’nun vergi indirimli 2023 model sıfır araç modellerinin listesi ve fiyatları belli oldu. Eylül ayını gelmesi ile birlikte fiyat listesini güncelleyen otomobil üreticisinin ÖTV indirimli satışa sunabileceği araç modeli de belli oldu. İşte engelli indirimi ile satın alabileceğiniz 2023 model sıfır araç modeli
Fransız otomotiv devi Peugeot'dan, engelli vatandaşların Eylül ayı içerisinde satın alabileceği araç modellerinin listesi belli oldu. Bilindiği üzere 2023 yılı için engelli araç limiti 1 milyon 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Söz konusu limitin altın yapılan zamlar sonrası firmanın ise sadece 1 aracı kaldı. İşte Peugeot'dan ÖTV indirimi ile satın alabileceğiniz 2023 model sıfır araç modeli ve fiyatı…
PEUGEOT'DAN ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ MODELİNİN FİYATI
Sıfır araç modellerine gelen son zamlarla birlikte ÖTV indirimi ile satın alınabilecek araç modellerinin listesi de bir hayli daraldı. Eylül ayı itibari ile Peugeot'da 1 milyon 4 bin TL'nin altında 208 modelinin ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 paketi kaldı.
997.000 TL TL fiyat etiketi ile satışa sunulan araç engelli indirimi ile birlikte 461.574 TL fiyat etiketi ile satışa sunuyor. Araca toplamda 536 TL indirim uygulanmış oluyor
ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Engelli araç limiti 1 Ocak 2023 itibari ile yüzde 122 oranında artarak 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya çıkarıldı. Belirtilen rakamın üzerinde ve 1.6 motor seçeneğine sahip araç modelleri için engelli vatandaşlar ÖTV indiriminden faydalanamayacak.
ENGELLİ RAPORU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Engelli kişinin nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı
Vasi kararının belgesi (Engelli birey 18 yaşından küçükse başvuru işlemini ebeveynleri yapar. Aksi halde bireyin vasisi olanlar için mahkemenin verdiği vasi belgesi gerekir.)
Engellilere özel başvuru formu
İmzalı ve onaylı muayene belgesi (engellilik oranı için)
Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvurmak için hastane tarafından verilen dilekçe
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