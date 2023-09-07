536 bin TL indirim yapıyor! Peugeot ÖTV indirimli araç modeli ve fiyat listesi belli oldu!

Fransız otomotiv devi Peugeot'dan, engelli vatandaşların Eylül ayı içerisinde satın alabileceği araç modellerinin listesi belli oldu. Bilindiği üzere 2023 yılı için engelli araç limiti 1 milyon 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Söz konusu limitin altın yapılan zamlar sonrası firmanın ise sadece 1 aracı kaldı. İşte Peugeot'dan ÖTV indirimi ile satın alabileceğiniz 2023 model sıfır araç modeli ve fiyatı…