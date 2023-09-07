07 Eylül 2023, Perşembe
Fiyatlar 302 bin TL’den başlıyor! Hyundai Eylül ayı fiyat listesi ile modeller yenilendi! İşte ÖTV indirimli araç modellerinin fiyat listesi
Hyundai'nin ÖTV indirimli sıfır araç modellerinin listesi Eylül ayı fiyat listesi ile birlikte yeniden belirlendi. Vergisiz 302 bin TL'den başlayan araç modellerine sahip otomotiv devinden, engelli vatandaşlar i20, i10, Elentra, Kona ve Tucson modellerine ulaşabiliyor. İşte Hyundai'de engelli indirimli araçların fiyat listesi….
Giriş Tarihi: 07.09.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 11:33
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