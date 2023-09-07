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Haberler Galeri Fiyatlar 302 bin TL’den başlıyor! Hyundai Eylül ayı fiyat listesi ile modeller yenilendi! İşte ÖTV indirimli araç modellerinin fiyat listesi

Fiyatlar 302 bin TL’den başlıyor! Hyundai Eylül ayı fiyat listesi ile modeller yenilendi! İşte ÖTV indirimli araç modellerinin fiyat listesi

Hyundai'nin ÖTV indirimli sıfır araç modellerinin listesi Eylül ayı fiyat listesi ile birlikte yeniden belirlendi. Vergisiz 302 bin TL'den başlayan araç modellerine sahip otomotiv devinden, engelli vatandaşlar i20, i10, Elentra, Kona ve Tucson modellerine ulaşabiliyor. İşte Hyundai'de engelli indirimli araçların fiyat listesi….

Giriş Tarihi: 07.09.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 11:33
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Fiyatlar 302 bin TL’den başlıyor! Hyundai Eylül ayı fiyat listesi ile modeller yenilendi! İşte ÖTV indirimli araç modellerinin fiyat listesi

Hyundai Engelli indirimli araç alacaklar için araç listesi ve yeni fiyatlar belli oldu. Bilindiği üzere belli oranda engeli bulunan vatandaşlar 1.004.000 TL'ye kadar satışa sunulan sıfır araç modellerini ÖTV ödemeksizin satın alabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatlar 302 bin TL’den başlıyor! Hyundai Eylül ayı fiyat listesi ile modeller yenilendi! İşte ÖTV indirimli araç modellerinin fiyat listesi

Eylül ayı fiyat listesini açıklayan Hyundai'de ise vergisiz satın alabileceğiniz araç modelleri yeniden listelenmiş oldu. Otomotiv devinin sattı araç modelleri arasında ÖTV indirimli en uygun fiyata alabileceğiniz araç modeli 302 bin TL'den satışa sunuluyor.

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Fiyatlar 302 bin TL’den başlıyor! Hyundai Eylül ayı fiyat listesi ile modeller yenilendi! İşte ÖTV indirimli araç modellerinin fiyat listesi

İşte 2023 yılı Hyundai engelli araç fiyat listesi;

ÖTV İNDİRİMLİ HYUNDAİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

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Fiyatlar 302 bin TL’den başlıyor! Hyundai Eylül ayı fiyat listesi ile modeller yenilendi! İşte ÖTV indirimli araç modellerinin fiyat listesi

2023 Model Hyundai i10

1.0 MPI 67 PS Jump benzin manuel: 302.400,00 TL
1.0 MPI 67 PS Jump benzin Otomatik (AMT): 318.900 TL

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Fiyatlar 302 bin TL’den başlıyor! Hyundai Eylül ayı fiyat listesi ile modeller yenilendi! İşte ÖTV indirimli araç modellerinin fiyat listesi

1.2 MPI 84 PS Style benzin Otomatik (AMT): 338.100 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk benzin Otomatik (AMT): 354.600 TL