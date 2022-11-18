2022 Altın Direksiyon Ödülü’nü yeni Opel Astra kazandı

Yeni nesil Astra da bu geleneği aynı şekilde sürdürüyor. Alman üretici, yeni Astra ile 2022 Altın Direksiyon Ödülü'nü kazanarak bu ödülü üst üste 3 kez kazanan ilk marka oldu.

2020'de Opel Corsa-e bu ödüle layık görülürken geçen sene ise Opel Mokka-e ödülü alma başarısını göstermişti. Bu sene alınan son ödül ise Opel'in 20. "Altın Direksiyon" ödülü olarak ayrı bir öneme de sahip.