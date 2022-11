2022 Altın Direksiyon Ödülü’nü yeni Opel Astra kazandı

Opel Astra, Opel'in gururlu "Altın Direksiyon" zaferler serisinin en yeni üyesi olmayı başardı. 1976'dan beri Axel Springer yayınevi BILD am SONNTAG tarafından (2009 itibarıyla AUTO BILD ile iş birliği ile) verilen ödülü Alman otomobil üreticisi bu sene 20. kez kazandı.

Altın Direksiyon zaferine giden yolda, AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının oyları her zaman için değerlendirmede ilk sırada yer alıyor. Yeni otomobillere oy veriyorlar ve böylece final için her kategoride 3 favori belirliyor. Ardından Almanya'daki DEKRA Lausitzring yarış pistinde gazeteciler, yarış pilotları ve otomobil uzmanlarından oluşan bir jüri, finalistleri AUTO BILD test kriterlerine göre inceliyor.