2022 Altın Direksiyon Ödülü'nü yeni Opel Astra kazandı
Köklü otomobil markalarından biri olan Opel, yeni Astra'nın 2022 Altın Direksiyon Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu. Alman firma, Astra ile 2022 Altın Direksiyon Ödülü’nü kazanarak bu ödülü üst üste 3 kez kazanan ilk marka oldu.
Opel'in başarılı kompakt modeli Astra, yeni nesliyle 2022 Altın Direksiyon Ödülü'ne layık görüldü.
Opel'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan Opel, ürettiği her yeni modelle prestijli ödüller almaya devam ediyor.
Yeni nesil Astra da bu geleneği aynı şekilde sürdürüyor. Alman üretici, yeni Astra ile 2022 Altın Direksiyon Ödülü'nü kazanarak bu ödülü üst üste 3 kez kazanan ilk marka oldu.
2020'de Opel Corsa-e bu ödüle layık görülürken geçen sene ise Opel Mokka-e ödülü alma başarısını göstermişti. Bu sene alınan son ödül ise Opel'in 20. "Altın Direksiyon" ödülü olarak ayrı bir öneme de sahip.
"YENİ OPEL ASTRA HEYECAN UYANDIRIYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, "Yeni Opel Astra ile hedefi gerçekten on ikiden vurduk. Yeni kompakt modelimiz, sadece ikna edici olmakla kalmıyor, aynı zamanda karşı tarafta heyecan uyandırıyor. AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının, uzman jürinin ve editör arkadaşların da aynı şekilde yorumlamasından dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
BILD Grubu Otomotiv Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdürü Tom Drechsler ise "Yeni Astra, bu segmentte başarılı olmak için gereken birçok özelliğe sahip oluşuyla kompakt sınıftaki dengeleri değiştirdi. Geniş bir ekran, kullanışlı bir bagaj ve farklı sürüş seçenekleri. Tüm bunlar tek bir platformda. Eğer bunlar yeterince ikna edici olmazsa, ergonomik koltukları denemek yeterli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
ASTRA, TASARIMINI İLERİ TEKNOLOJİLERLE BİRLEŞTİRİYOR
"Fazla Söze Gerek Yok" sloganına sadık kalan yeni nesil Astra, her zamankinden daha dinamik konumda. Yeni marka yüzü Opel Vizör ile tamamen dijital ve sezgisel Pure Panel kokpit özelliğiyle kompakt sınıfta standartları belirliyor. Yeni Astra'daki toplam 168 LED hücreli uyarlanabilir, parlamayan Intelli-Lux LED Pixel farlar en ileri teknolojileri içerirken, AGR sertifikalı ergonomik koltuklar ise konfor sağlıyor.
Opel Astra, Opel'in gururlu "Altın Direksiyon" zaferler serisinin en yeni üyesi olmayı başardı. 1976'dan beri Axel Springer yayınevi BILD am SONNTAG tarafından (2009 itibarıyla AUTO BILD ile iş birliği ile) verilen ödülü Alman otomobil üreticisi bu sene 20. kez kazandı.
Altın Direksiyon zaferine giden yolda, AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının oyları her zaman için değerlendirmede ilk sırada yer alıyor. Yeni otomobillere oy veriyorlar ve böylece final için her kategoride 3 favori belirliyor. Ardından Almanya'daki DEKRA Lausitzring yarış pistinde gazeteciler, yarış pilotları ve otomobil uzmanlarından oluşan bir jüri, finalistleri AUTO BILD test kriterlerine göre inceliyor.
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