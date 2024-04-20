20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri En düşük 74.250 TL Maaş! TKGM yüksek maaşlı personel alımı için kadroları açıkladı! İşte şartlar ve detaylar…

En düşük 74.250 TL Maaş! TKGM yüksek maaşlı personel alımı için kadroları açıkladı! İşte şartlar ve detaylar…

Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
ABONE OL
En düşük 74.250 TL Maaş! TKGM yüksek maaşlı personel alımı için kadroları açıkladı! İşte şartlar ve detaylar…

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesine personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte yüksek maaş ödemesi yapacak. İşte kadrolar ve maaş tablosu…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA