17 Nisan 2024, Çarşamba
4 bin 500 kişilik kadro açıldı! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapıyor! İşte nisan ayı için kadrolar…
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4 bin 500 kişilik temizlik görevlisi alım ilanı yayınladı! Başvuru şartları ve alım yapacak kurumlara ilişkin detaylar kurumlarca oluşturulan ilanlarla belirlenirken başvurular online olarak toplanacak. Ayrıca bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, bazı kurumlar KPSS puanına şartı aramıyor.
Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:02
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