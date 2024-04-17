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4 bin 500 kişilik kadro açıldı! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapıyor! İşte nisan ayı için kadrolar…

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4 bin 500 kişilik temizlik görevlisi alım ilanı yayınladı! Başvuru şartları ve alım yapacak kurumlara ilişkin detaylar kurumlarca oluşturulan ilanlarla belirlenirken başvurular online olarak toplanacak. Ayrıca bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, bazı kurumlar KPSS puanına şartı aramıyor.

Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:02
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4 bin 500 kişilik kadro açıldı! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapıyor! İşte nisan ayı için kadrolar…

İŞKUR üzerinden Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere toplamda 4.500 temizlik görevlisi istihdamı sağlanacak. Özel sektör ve kamu kurumları, farklı illerde istihdam sağlamak üzere en az ilkokul mezunu adayları bekliyor. İlanlar arasında bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, diğerlerinde ise bu şartın esas alınmadığı görülüyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar Türkiye İş Kurumu tarafından açık iş ilanları sayfasından paylaşıldı. İşte Nisan ayı sonuna kadar başvurabileceğiniz ilanlar ve kurumlar….

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4 bin 500 kişilik kadro açıldı! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapıyor! İşte nisan ayı için kadrolar…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

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4 bin 500 kişilik kadro açıldı! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapıyor! İşte nisan ayı için kadrolar…

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.

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4 bin 500 kişilik kadro açıldı! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapıyor! İşte nisan ayı için kadrolar…

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

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4 bin 500 kişilik kadro açıldı! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapıyor! İşte nisan ayı için kadrolar…

İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.