4 bin 500 kişilik kadro açıldı! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapıyor! İşte nisan ayı için kadrolar…

İŞKUR üzerinden Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere toplamda 4.500 temizlik görevlisi istihdamı sağlanacak. Özel sektör ve kamu kurumları, farklı illerde istihdam sağlamak üzere en az ilkokul mezunu adayları bekliyor. İlanlar arasında bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, diğerlerinde ise bu şartın esas alınmadığı görülüyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar Türkiye İş Kurumu tarafından açık iş ilanları sayfasından paylaşıldı. İşte Nisan ayı sonuna kadar başvurabileceğiniz ilanlar ve kurumlar….