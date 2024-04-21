OGM’nden KPSS puanı olmayanlara müjdeli haber! Lise mezunu herkes başvurabiliyor! Şartları uyan İŞKUR’a koşuyor

Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 adet engelli ve 38 adet eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 68 adet daimi işçi alımı yapacağını açıkladı. EN az lise mezunu adaylar arasından görevlendirme yapacağını açıklayan kurum, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Ayrıca başvuru ve şartlarına ilişkin merak edilen detayları yayınlanan ilan ile açıklayan OGM, başvuruları İŞKUR üzerinden toplayacak. İşte ilana ilişkin detaylar...