OGM’nden KPSS puanı olmayanlara müjdeli haber! Lise mezunu herkes başvurabiliyor! Şartları uyan İŞKUR’a koşuyor
Orman Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından sürekli işçi alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum, başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte ayrıntılar…
Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 adet engelli ve 38 adet eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 68 adet daimi işçi alımı yapacağını açıkladı. EN az lise mezunu adaylar arasından görevlendirme yapacağını açıklayan kurum, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Ayrıca başvuru ve şartlarına ilişkin merak edilen detayları yayınlanan ilan ile açıklayan OGM, başvuruları İŞKUR üzerinden toplayacak. İşte ilana ilişkin detaylar...
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ!
Orman Genel Müdürlüğü sürekli işi alımı başvuruları 22 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvuruları İŞKUR Açık İş İlanları sayfası üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,
4.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,
5. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
9. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
10. Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,
11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,
ÖZEL ŞARTLAR
1.En az ortaöğretim mezunu olmak,
2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
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