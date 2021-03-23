Kuruluş Osman’da Türk obalarına haber salındı! Osman Bey’in yeni hedefi…
Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 24 Mart Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 51'inci bölümüne Malhun Hatun'u esaretten kurtarmaya çalışan Osman Bey, Nikola ve Togay'ın ittifakının oyununu bozmak için hamle yapacak. İşte Kuruluş Osman'ın 51'nci bölümünde yaşanacaklar...
OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR
Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.
NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ
Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.
OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?
Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.