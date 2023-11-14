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Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor? Fenomen Nihal Candan kaç yaşında, aslen nereli, babası kim?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor? Fenomen Nihal Candan kaç yaşında, aslen nereli, babası kim?

Son dönemde, sosyal medya fenomenlerinin yaşam tarzları ve lüks hayatları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle Dilan Polat ve Engin Polat'ın hukuki sorunları sonrası, diğer sosyal medya fenomenlerinin mal varlıkları ve yaşamları mercek altına alınmaya başlandı. Bu bağlamda, Nihal Candan da dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıktı. Peki Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor?

Sosyal medya platformlarında fenomenlerin lüks yaşam tarzları ve mal varlıkları giderek artan bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrası, diğer fenomenlerin mal varlıkları merak konusu olmuştur. Bu kapsamda, Nihal Candan da adı sıkça geçen fenomenler arasında yer alıyor. İşte bu konuda merak edilenler...

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Nihal Candan, Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

NİHAL CANDAN SERVETİ NE KADAR?

Nihal Candan'ın mal varlığı ve serveti hakkında çeşitli iddialar bulunsa da resmi açıklama yer almıyor.

Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.

NİHAL CANDAN'IN HAKAN BABASI KİMDİR?

Bahar Candan'ın babası Doç. Dr. Hakan Candan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda Karaman Gündem adlı yerel gazetede köşe yazıyor.

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