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Didem Uzel ABD'ye dönmeme nedenini açıkladı: LGBT dayatmasına karşıyım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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Didem Uzel ABD’ye dönmeme nedenini açıkladı: LGBT dayatmasına karşıyım

Uzun süre Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen Didem Uzel, yaz tatili için bir aylığına New York’a gitti. Tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Uzel, gelen sorular üzerine neden geri dönmek istemediğini açıkladı. Özel gün adı altında çocukların LGBT yürüyüşüne götürüldüğünü söyleyen Uzel, “Bunun küçücük çocukların hayatına sokulmasına, cinsiyetsizlik baskısına karşıyım. Benim çocuğumu öyle yürütemezsiniz. Buna izin veremem” dedi.

Uzun süre Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Didem Uzel, A Para'da yayınlanan 'Miniklerle Büyük Hayaller' programıyla ekranlara geliyordu.

Yaz tatili için bir aylığına yeniden New York'a giden ünlü sunucu, orada karşılaştığı manzarayı takipçileriyle paylaştı. Kendisine neden New York'ta yaşamadığını soranlara cevap olarak bir mesaj yayınlayan Uzel, şunları söyledi:

"NEW YORK ÇÖP YIĞINLARI İÇİNDE"

"'Neden Türkiye'ye dönüyorsun?' diye soruyorsunuz... 'Ne güzel hayatın var orada' diyorsunuz. Her ülkenin kendine göre artıları eksileri var.

"CİNSİYETSİZLİK DAYATMASINA KARŞIYIM"

New York öyle göründüğü gibi bir yer değil. Bir kere çok pis. Çöpler yığın içinde, fare dolu her yer. Bir de uyuşturucu etkili sigaralar yüzünden şehrin her yeri kokuyor. Çocuk parkları dahil.

"ÖZEL GÜN ADI ALTINDA..."

Kimsenin cinsel hayatı beni ilgilendirmez ama bu şehir ve ülkenin bazı eyaletleri LGBT'yi destekliyor. Beni ilgilendirmiyor ama çocuklara okullarda özel gün gibi kutlama yaptırıp bayraklarla yürüyüş yaptırmalarına karşıyım.

Bunun küçücük çocukların hayatına sokulmasına, cinsiyetsizlik baskısına karşıyım. Benim çocuğumu öyle yürütemezsiniz, buna izin veremem.

New York'a dönmemek için çok sebebim var. Ayrıca enflasyon sadece Türkiye'de yok, buranın da maşallahı var artık. İcap ederse başka eyalette yaşarım belki ama bu şehirde asla..."

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