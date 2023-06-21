Hakaret davasında karar çıktı! Ünlü oyuncu Sultan Sarohan’a hapis cezası

"BENİ BU DURUMA O MECBUR BIRAKTI"

Şikayet üzerine savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sultan Sarohan hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde mahkemede ifade veren genç manken şu ifadeleri kullandı; "Müştekinin evinde bulunduğum bir tarihte kendisi benden habersiz olarak telefonumu kurcalayıp mesajlarımı okumuş, olay tarihinde bana mesajları okuduğunu söyleyerek kimlere 3 bin liralık alışveriş geçirdiğini biliyorum aşağılık ucuz bir kadınsın diye konuştu. Bende kendimi kaybettim ne yazdığımı hatırlamıyorum. Attığı mesajları gördükten sonra bende yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim. Ancak beni bu duruma o mecbur bıraktı."

"PSİKİYATRİ İLAÇLARI KULLANDIM"

Genç kadın ifadesinin devamında 2 yıl önce anksiyete bozukluğuna dayalı ağır ilaçlar kullandığını bu ilaçların ani ve kontrolsüz öfkeden olduğunu ayrıca Yunus Emre Karatutlu'nun İstanbul Anadolu adliyesinde kendisine yönelik bir takım eylemlerinden dolayı sanık olarak yargılandığını anlattı. Mahkeme Sarohan'ın tedavi görüp görmediğinin anlaşılması için hastaneden bilgi alınmasına ve diğer dosyanın incelenmesi için duruşmayı erteledi.