Hakaret davasında karar çıktı! Ünlü oyuncu Sultan Sarohan’a hapis cezası
Oyuncu Sultan Sarohan, estetik yaptırdığı doktor Yunus Emre Karatutlu ile sevgili oldu ancak ikilinin ilişkisi kısa sürdü. Eski sevgililerden Karatutlu, “Beni kullanıyorsun bir daha seninle görüşmeyeceğim” mesajı atınca ortalık karıştı. Duruma sinirlenen oyuncu Sultan Sarohan da 'Takıntılı ruh hastası' şeklinde başlayan küfürlerle dolu bir mesajla karşılık verdi. Ünlü oyuncu Sarohan’ın hakaret ve tehdit ettiği eski sevgilisi estetik doktoru Yunus Emre Karatutlu ile aralarında devam eden dava karara bağlandı. Doktor Karatutlu, Sarohan'a karşı açtığı hakaret davasından vazgeçse de mahkeme tehdit suçundan genç oyuncuyu 5 ay hapse mahkûm etti. Mahkeme Sultan Sarohan'ın 5 yıl denetime tabi tutularak hükmün ertelenmesine karar verdi.
Oyuncu Sultan Sarohan'ın eski sevgilisi estetik doktoru ile aralarında devam eden dava karara bağlandı. Doktor Yunus Emre Karatutlu dava sürecinde şikâyetinden vazgeçse de mahkeme hakaret suçundan düşme kararı vererek tehdit suçundan genç oyuncuyu 5 ay hapse mahkûm etti. Mahkeme Sultan Sarohan'ın 5 yıl denetime tabi tutularak suçunun ertelenmesine karar verdi.
Sabah'ın haberine göre, oyuncu Sultan Sarohan 1 Ocak 2020 yılında estetik yaptırdığı ve daha sonra sevgili olduğu doktora hakaret ve tehditler savurunca mahkemelik olmuştu.
Estetik yaptırmak isteyen Sultan Sarohan, Instagram'dan Yunus Emre Karatutlu'nun estetik doktoru olarak çalıştığı kliniğe mesaj atmıştı.
İkili bir süre sonra sevgili olmaya başlamıştı. İkili ilerleyen zamanlarda anlaşamadıkları gerekçesiyle ilişkilerini sonlandırmış ancak genç kadın tekrar estetik merkezinin sosyal medya hesabına yazarak annesine estetik yaptırmak istediğini söyleyince çift tekrar görüşmeye başlamıştı.
İkilinin görüşme sırasında iddiaya göre genç doktor kız arkadaşına kendisini kullandığını bu nedenle bir daha görüşmek istemediğini belirten mesaj göndermişti.
DOKTORA TEHDİT VE HAKARET MESAJLARI
Aldığı mesajlara öfkelenen genç kadın ise 'Bak yine or.. çocukluğuna başladın. Senin g... s..m köpek, takıntılı ruh hastası şeklinde mesaj göndermişti. Yunus Emre Karatutlu aldığı tehdit ve hakaret içerikli mesajların ardından savcılığa başvurarak eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Şikâyet üzerine savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sultan Sarohan hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.
5 AY HAPSE ÇARPTIRILDI
İkili arasında 3 yıldır devam eden mahkeme süreci geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Oyuncu Sultan Sarohan mahkemede yaptığı son savunmasında olay tarihinde psikolojik buhranda olduğunu bu nedenle istemeden suç konusu sözleri sarf ettiğini söyledi.
Doktor Yunus Emre Karatutlu ise genç oyuncunun ailesinin araya girip şikâyetten vazgeçmesini istediğini belirterek davadan çekildiğini belirtti.
Mahkeme yapılan yargılama sonunda Sultan Sarohan'ın hakaret suçunun şikâyetten vazgeçilmesi üzerine düşürülmesine karar verirken, tehdit suçundan 5 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi. Mahkeme oyuncuyu 5 yıl denetime tabi tutarak hükmün açıklanmasının ertelenmesine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Sultan Sarohan estetik yaptırdığı doktora hakaret ve tehditler savurunca mahkemelik olmuştu. Estetik yaptırmak isteyen Sultan Sarohan, İnstagram'dan Yunus Emre Karatutlu'nun estetik doktoru olarak çalıştığı kliniğe mesaj atmıştı. Estetik yaptırmak için kliniğe gelen Sultan Sarohan ile Yunus Emre Karatutlu bir süre sonra sevgili olmaya başlamıştı.
"TAKINTILI RUH HASTASI"
İkili ilerleyen zamanlarda anlaşamadıkları gerekçesiyle ilişkilerini sonlandırmış ancak genç kadın tekrar estetik merkezinin sosyal medya hesabına yazarak annesine estetik yaptırmak istediğini söyleyince çift tekrar görüşmeye başlamıştı. İkilinin görüşme sırasında iddiaya göre genç doktor kız arkadaşına kendisini kullandığını bu nedenle bir daha görüşmek istemediğini belirten mesaj göndermişti. Aldığı mesajlara öfkelenen genç kadın ise 'Bak yine or.. çocukluğuna başladın. Senin g… s..m köpek, takıntılı ruh hastası' şeklinde mesaj göndermişti. Yunus Emre Karatutlu aldığı tehdit ve hakaret içerikli mesajların ardından savcılığa başvurarak eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
"BENİ BU DURUMA O MECBUR BIRAKTI"
Şikayet üzerine savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sultan Sarohan hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde mahkemede ifade veren genç manken şu ifadeleri kullandı; "Müştekinin evinde bulunduğum bir tarihte kendisi benden habersiz olarak telefonumu kurcalayıp mesajlarımı okumuş, olay tarihinde bana mesajları okuduğunu söyleyerek kimlere 3 bin liralık alışveriş geçirdiğini biliyorum aşağılık ucuz bir kadınsın diye konuştu. Bende kendimi kaybettim ne yazdığımı hatırlamıyorum. Attığı mesajları gördükten sonra bende yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim. Ancak beni bu duruma o mecbur bıraktı."
"PSİKİYATRİ İLAÇLARI KULLANDIM"
Genç kadın ifadesinin devamında 2 yıl önce anksiyete bozukluğuna dayalı ağır ilaçlar kullandığını bu ilaçların ani ve kontrolsüz öfkeden olduğunu ayrıca Yunus Emre Karatutlu'nun İstanbul Anadolu adliyesinde kendisine yönelik bir takım eylemlerinden dolayı sanık olarak yargılandığını anlattı. Mahkeme Sarohan'ın tedavi görüp görmediğinin anlaşılması için hastaneden bilgi alınmasına ve diğer dosyanın incelenmesi için duruşmayı erteledi.
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