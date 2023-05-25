Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan itiraf: ‘Özledim’
Güzel ve başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, Zincirlikuyu'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, gelen teklifleri değerlendiğini söyledi.
Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Ayça Ayşin Turan, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve setleri özeldiğini belirten güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okumaları yaptığını ve gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.
AİLE MESLEĞİ!
Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in eski evliliklerinden olan kızı Yasmin Erbil, önceki gün bir AVM'deydi. Anne ve babasının izinden gidip oyunculuk eğitimleri aldığını söyleyen Erbil, "Hedefim iyi bir oyuncu olmak. Bu alanda da emin adımlarla ilerlemek için eğitimler almaya devam ediyorum" dedi.
KIZ KIZA SOHBET
Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Gülcan Arslan, önceki gün Cihangir'deydi. Kız arkadaşlarıyla birlikte oturan ve hararetli bir sohbet içerisinde olan Arslan, gazetecilerin röportaj isteği karşısında, "Benim bir şeyim yok ki ne konuşayım. Size kolay gelsin" dedi. Ardından arkadaşlarıyla oturup sohbet etmeye devam etti.
'HER ŞEY UÇTU'
Bodrum'daki pahalı fiyatlara Levent Can'dan farklı yorum... Nişantaşı'nda görüntülenen Can, yazı Gümüşlük'te geçireceğini söyleyip ekledi: "Fiyatlar almış başını gitmiş. Hamburger için, 250 TL'ye 'çok' derken şu an 400 TL olan hamburgere alıştık. Her şey uçtu."
CİHANGİR'DE TUR ATACAĞIZ
Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün arkadaşları ile Cihangir'deydi. Gazetecileri gören Köstendil, arkadaşını göstererek, "Kalıba baksanıza, dövmek istese döver beni" diyerek güldürdü. Geçtiğimiz günlerde bir futbol turnuvasına davetli olduğunu söyleyen Köstendil, "Rusya'ya bir turnuvaya davetliyiz. Şampiyon olacağız ve Cihangir'de tur atacağız" dedi.
BEBEK MÜJDESİ
Ezgi Mola'dan bebek müjdesi... 8 Mayıs'ta dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen Mola, hamile olduğunu açıkladı. Dün menajerlik şirketinden çıkarken görüntülenen 40 yaşındaki oyuncu, duygularını şöyle paylaştı:
"Cinsiyet ya da isim konusunda konuşmak için çok erken. Sağlıkla gelsin. Sadece ailelerimizin haberi var. Arkadaşlarımız bu açıklamadan sonra öğrenecek."
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