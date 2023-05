Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’dan itiraf: ‘Özledim’

KIZ KIZA SOHBET

Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Gülcan Arslan, önceki gün Cihangir'deydi. Kız arkadaşlarıyla birlikte oturan ve hararetli bir sohbet içerisinde olan Arslan, gazetecilerin röportaj isteği karşısında, "Benim bir şeyim yok ki ne konuşayım. Size kolay gelsin" dedi. Ardından arkadaşlarıyla oturup sohbet etmeye devam etti.



'HER ŞEY UÇTU'

Bodrum'daki pahalı fiyatlara Levent Can'dan farklı yorum... Nişantaşı'nda görüntülenen Can, yazı Gümüşlük'te geçireceğini söyleyip ekledi: "Fiyatlar almış başını gitmiş. Hamburger için, 250 TL'ye 'çok' derken şu an 400 TL olan hamburgere alıştık. Her şey uçtu."