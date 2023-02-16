Derya Uluğ'dan takipçilerine birlik çağrısı: Yüzümüzü iyiliğe dönelim
Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden beri yardım çalışmalarına katılan Derya Uluğ zor günlerde birlik mesajı verdi. Sosyal medyadan takipçilerine seslenen Uluğ "Bu felaketin içinde görebildiğimiz tüm iyiliklere dönelim yüzümüzü" dedi.
Deprem felaketinin ardından elinden geleni yapan Derya Uluğ, bu zor günlerde birlik mesajı verdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan takipçilerine şöyle seslendi: "Bu süreçte ayakta kalabilmek için iyi şeylere tutunmaya çalışalım. Ayakta durmalıyız ki; düne kadar hayatında çadır görmemiş insanların, çadırda yaşamaya mecbur hayatlarına dokunabilelim. Sonra bol bol üzüleceğiz, birbirimize sarılıp ağlayacağız. Şimdi bu felaketin içinde görebildiğimiz tüm iyiliklere dönelim yüzümüzü."
BİN KEZ DÜŞÜNÜN!
PSikoloji üzerine dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitimler alan Pınar Sabancı'dan önemli uyarı... Depremden dolayı anne ve babasını yitiren minikler için on binlerce kişi "koruyucu aile" olmak için başvururken Sabancı, bu yardım çağrısına farklı bir açıdan yaklaştı. "Bir yavruya yuva olmak belki de hayatımız boyunca vereceğimiz en değerli, en mühim kararlardan biri" diyen Pınar Sabancı, ekledi:
"Bunu maddi ve manevi her yönüyle düşünmeli, anlık heyecanlara kapılıp uzun vadede arkasında duramayacağımız sorumlulukların altına girmemeliyiz. Verdiğimiz kararların ağırlığının farkında olup ona göre hareket etmeliyiz."
FETTAH CAN'I YIKAN ÖLÜM!
Fettah Can'ı yıkan ölüm! Fettah Can'ın annesi Fahriye Can hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Fettah Can, acı haberle yıkıldı. Fettah Can sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir aydır yoğun bakımda tedavi gören annesi Fahriye Can'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Annesinin cenaze töreni bilgilerini de paylaşan ünlü şarkıcıya sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı.
ELİNE SAĞLIK
Murat Kekilli'nin Hatay Kırıkhan'da depremzede vatandaşlarımız için günde 3 öğün beslenme hizmeti sunulmasında gönüllü olarak görev aldığı ortaya çıktı. Kekilli, kendisine gelen yardım mesajları için "Arkadaşlar depremzedelere yardım etmek için yurtdışı ve yurt içinden hesap numaramı istemeye devam ediyorsunuz ama bunu devlet kurumları üzerinden yaparsanız çok daha makbule geçecektir. Malûmunuz benim bir derneğim yok! Biz de o güvendiğimiz kurumlar üzerinden yardım ulaştırıyoruz" dedi.
EVİMİZ EVİNİZDİR
Bir süre önce iki çocuğu ve mimar eşi Abdullah Burnaz'la İstanbul'u bırakıp İzmir'e yerleşen Selin Denizli'den anlamlı çağrı... "Evimiz evinizdir. Sizleri ağırlamak, sarılmak azıcık bile olsa yaranızı sarmak isteriz gücümüz yettiğince" diyen Selin Hanım, ekledi: "İzmir'de çocuğunu özel bir okula vermek isteyen anne-çocuğumuzu kendi evimize davet ediyorum."
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