Derya Uluğ’dan takipçilerine birlik çağrısı: Yüzümüzü iyiliğe dönelim

FETTAH CAN'I YIKAN ÖLÜM!

Fettah Can'ı yıkan ölüm! Fettah Can'ın annesi Fahriye Can hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Fettah Can, acı haberle yıkıldı. Fettah Can sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir aydır yoğun bakımda tedavi gören annesi Fahriye Can'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Annesinin cenaze töreni bilgilerini de paylaşan ünlü şarkıcıya sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı.