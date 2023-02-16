Derya Uluğ’dan takipçilerine birlik çağrısı: Yüzümüzü iyiliğe dönelim





BİN KEZ DÜŞÜNÜN!

PSikoloji üzerine dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitimler alan Pınar Sabancı'dan önemli uyarı... Depremden dolayı anne ve babasını yitiren minikler için on binlerce kişi "koruyucu aile" olmak için başvururken Sabancı, bu yardım çağrısına farklı bir açıdan yaklaştı. "Bir yavruya yuva olmak belki de hayatımız boyunca vereceğimiz en değerli, en mühim kararlardan biri" diyen Pınar Sabancı, ekledi:

"Bunu maddi ve manevi her yönüyle düşünmeli, anlık heyecanlara kapılıp uzun vadede arkasında duramayacağımız sorumlulukların altına girmemeliyiz. Verdiğimiz kararların ağırlığının farkında olup ona göre hareket etmeliyiz."