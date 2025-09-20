Başkan Erdoğan yarın ABD yolcusu! BM kürsüsünde Gazze’nin sesi olacak | Hangi mesajları verecek?

(Fotoğraf: AA)

Başkan Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulunda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma, artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşma, yabancı basında da geniş yer bulmuştu.

GÖZLER 23 EYLÜL'DE

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul'unda yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum, bu yıl 23 Eylül'de başlayacak. Genel Kurula 195 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

HANGİ MESAJLARI VERECEK?

BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek olan Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, 22 Eylül'de Filistin Konferansı'nda, 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi'nde birer konuşma yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'a davet etmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Trump, Başkan Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan ise Trump'ın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak, "Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız." ifadelerini kullandı.