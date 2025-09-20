Başkan Erdoğan ABD yolcusu! Detaylar A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda 15. kez dünya liderlerine hitap edecek. Erdoğan’ın konuşmasında “Dünya beşten büyüktür” vurgusu ve Filistin için verdiği mücadele, İsrail'in katliamları öne çıkacak. Yarın ABD’ye hareket edecek olan Başkan Erdoğan, ayrıca ikili görüşmelerde gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme ise merak konusu. Detayları A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal New York'tan aktardı. İşte detaylar...