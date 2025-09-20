20 Eylül 2025, Cumartesi

Başkan Erdoğan ABD yolcusu! Detaylar A Haber'de

Başkan Erdoğan ABD yolcusu! Detaylar A Haber'de

Giriş: 20.09.2025 20:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda 15. kez dünya liderlerine hitap edecek. Erdoğan’ın konuşmasında “Dünya beşten büyüktür” vurgusu ve Filistin için verdiği mücadele, İsrail'in katliamları öne çıkacak. Yarın ABD’ye hareket edecek olan Başkan Erdoğan, ayrıca ikili görüşmelerde gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme ise merak konusu. Detayları A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal New York'tan aktardı. İşte detaylar...
