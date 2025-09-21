21 Eylül 2025, Pazar

Başkan Erdoğan ABD’deki ilk açıklamasını A Haber’e yaptı

Başkan Erdoğan ABD’deki ilk açıklamasını A Haber’e yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 22:09
Güncelleme:21.09.2025 22:09
ABD’ye giden Başkan Erdoğan, Türkevi'nde karşılandı. Burada A Haber'in sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan "Trump ile Suriye'yi görüşeceğiz." dedi.
