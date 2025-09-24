Başkan Erdoğan: Önce görüşelim sonra konuşuruz!

Başkan Erdoğan BM İklim Zirvesi sonrası Türkevi'ne geçiş yaptı. Yarın gerçekleştirilecek Trump görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Önce bir görüşelim olmayan şey anlatılır mı?" dedi.

