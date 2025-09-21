ABD’deki Türklerden Başkan Erdoğan’a destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu yıl 80'incisi düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Başkan Erdoğan bir kez daha barış mesajı vermek için kürsüye çıkacak, Filistinlilerin sesi olacak. Zirve süresi boyunca ise Türkevi'nde konaklayacak olan Erdoğan, bir çok diplomatik temasta da bulunacak.

